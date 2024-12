Napoli po preobratu odpravil Udinese, Atalanta ostaja na vrhu

Videmčani so tekmo proti Napoliju dobro začeli in povedli v 22. minuti. Tedaj je Florian Thauvin slabo izvedel najstrožjo kazen, a je nato popravil vtis in odbito žogo pospravil za hrbet vratarja Alexa Mereta .

To je prebudilo Neapeljčane, ki so v drugem polčasu spisali popoln preobrat. Za zmago Napolija so poskrbeli Romelu Lukaku, Lautaro Giannetti z avtogolom in Frank Anguissa.

Pri domačih je že v 34. minuti zaradi poškodbe moral iz igre slovenski reprezentant Sandi Lovrić, Jaka Bijol je igral celo tekmo, Davida Pejičića pa ni bilo v kadru Udineseja.