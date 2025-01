Napoli po preobratu poskrbel za prvi poraz Juventusa

V prvi današnji tekmi je Atalanta v gosteh premagala Como in skočila na tretje mesto, zdaj ima 46 točk.

V derbiju večera sta se pomerila vodilni Napoli in Juventus, do te tekme edina neporažena ekipa v ligi, ki je zbrala kar 13 neodločenih izidov.

Začetek je pripadel Torinčanom, ki so z golom novinca Randala Kola Muanija v 43. minuti povedli. A Napoli je v nadaljevanju pretil in terensko premoč najprej spremenil v izenačenje, ko je bil z glavo natančen Frank Anguissa. V 69. minuti pa je sledil popoln preobrat, gostje so v kazenskem prostoru zrušili Scotta McTominaya, najstrožjo kazen pa je v gol spremenil Romelu Lukaku.