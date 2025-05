Napoli po remiju le še točko pred Interjem

Nogometaši Napolija in Interja, ki se borijo za naslov italijanskega prvaka, so danes odigrali svoji tekmi 36. kroga. Napoli si je doma proti Genoi privoščil spodrsljaj in iztržil le remi (2:2), kar je izkoristil Inter. Nerazzurri so v gosteh z 2:0 ugnali Torino in vodilnemu Napoliju približali na zgolj točko zaostanka.

OGLAS

Napoli do točke proti Genoi. FOTO: AP icon-expand

Napoli je tekmo proti Genoi dobro začel in povedel z golom Romeluja Lukakuja v 15. minuti, a je potem v 32. njegov vratar Alex Meret dosegel avtogol za 1:1. V 64. minuti je Giacomo Raspadori poskrbel za novo vodstvo Neapeljčanov, vendar so se Genovčani še enkrat vrnili in izenačili v 84. minuti z golom Johana Vasqueza.

Inter brez težav preskočil Torino. FOTO: AP icon-expand

Pred tem je Inter brez nekaterih svojih prvokategornikov zmagal v Torinu in se obdržal v boju za prvaka. Gola za črno-modre sta dosegla Nicola Zalewski v 14. in Kristjan Asllani v 49. minuti z bele pike. To pomeni, da se je Inter vodilnemu Napoliju približal le na točko dva kroga pred koncem prvenstva. Verona in Lecce sta v boju za obstanek igrala 1:1 in dva kroga pred koncem še nista varna, predvsem to velja za Lecce, ki ga čaka še hud boj za rešilno 17. mesto.

Bijol in Lovrić poražena proti Monzi. FOTO: AP icon-expand

Na prvi nedeljski tekmi med Udinesejem in Monzo, ki ni odločala o ničemer, je zadnjeuvrščena in odpisana ekipa zmagala v Vidmu z 2:1. Jaka Bijol je igral prvi polčas za domače, na začetku drugega ga je zamenjal Sandi Lovrić, ki je odigral stoto ligaško tekmo za videmsko ekipo. V soboto sta se Lazio in Juventus razšla z 1:1. Lazio in Juventus sta trenutno pri 64 točkah na petem oziroma četrtem mestu. To še zadnje prinese vozovnico za ligo prvakov. Prvi dve mesti sta oddani za Napoli in Inter, tretje pa bržčas za Atalanto, ki je pri 68 točkah.

Juventusu in Laziu pa sledi še kar nekaj klubov, ki se borijo za evropska mesta, in sicer Roma (63 točk), Bologna (62), Milan (60) in Fiorentina (59). Como je v soboto dosegel šesto zaporedno zmago, potem ko je doma premagal Cagliari s 3:1. V boju za obstanek je Empoli gostil Parmo in dosegel izjemno pomembno zmago z 2:1. Zdaj je vsaj začasno na rešilnem 17. mestu.

V petek so nogometaši Milana po preobratu premagali Bologno s 3:1 in obdržali nekaj možnosti v boju za evropska mesta. Krog bosta v ponedeljek zaprli tekmi Venezie Domna Črnigoja in Fiorentine ter Atalante in Rome.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

*Izidi 36. kroga Serie A: