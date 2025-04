Napoli po remiju v Bologni še naprej tri točke za Interjem

Nogometaši Bologne in Napolija so danes odigrali zadnjo tekmo 31. kroga italijanskega prvenstva. Dvoboj se je končal z remijem 1:1, Neapeljčani pa so zamudili priložnost, da bi se znova približali vodilnemu Interju, ki je v tem krogu prav tako remiziral. Zaostanek spet znaša tri točke.