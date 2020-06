Napoli po remiju z Interjem na povratni tekmi drugi finalist italijanskega pokala

Gostje iz svetovne prestolnice mode so sicer hitro izničili zaostanek s prve tekme, potem ko je bil z neposrednim zadetkom s kota že v 3. minuti natančen Christian Eriksen.



Tudi v nadaljevanju prvega dela igre so bili Milančani za odtenek boljši tekmec, si priigrali še nekaj lepih priložnosti za povišanje vodstva, a bili v zaključkih akcij premalo natančni. Ko je že kazalo, da bosta moštvi na veliki odmor odšli izenačeni v skupnem seštevku, je kot strela z jasnega udaril član Neapeljčanov Dries Mertens. Slednji je izkoristil zmedo v obrambi gostov, potem ko je domači čuvaj mreže David Ospina z dolgo podajo čez celo igrišče našel kapetana Lorenza Insigna, ta pa je podaljšal do že omenjenega Mertensa, ki mu z neposredne bližine ni bilo težko poslati žoge za hrbet nekdanjega slovenskega reprezentančnega vratarja Samirja Handanovića.