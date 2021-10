Napoli po zmagi nad Bologno na vrhu lestvice ujel Milan

Izbranci Luciana Spallettija so na stadionu Diego Armando Maradona dosegli deveto zmago, na svojem računu pa imajo - tako kot AC Milan - tudi en neodločen izid. Neapeljčani so povedli po golu Španca Fabiana Ruiza v 18. minuti, v nadaljevanju pa je dva gola prispeval še italijanski reprezentant Lorenzo Insigne. Oba je dosegel po izvajanju 11-metrovk, prvega v 41., drugega pa v 62. minuti. Druge tekme desetega kroga so bile v torek in sredo. Nogometaši Atalante so v sredo gostovali pri Sampdorii in zmagali s 3:1. Slovenski reprezentant Josip Iličić je dosegel zadnji zadetek za zmagovalce. Empoli je gostil Inter in izgubil z 0:2. Pri slednjem je Samir Handanović branil celo tekmo, pri prvem pa je Petar Stojanović igral do 82. minute, medtem ko Leo Štulac ni igral. Juventus je s Sassuolom izgubil z 1:2, Udinese in Verona sta se razšla z 1:1, zadnjeuvrščeni Cagliari je izgubil proti četrtouvrščeni Romi z 1:2, Lazio pa je z 1:0 odpravil Fiorentino.

Že v torek so nogometaši Venezie gostili Salernitano in izgubili z 1:2. Tako Domen Črnigoj pri Venezii kot Vid Belec pri Salernitani sta igrala celo tekmo. AC Milan je gostil Torino in ga premagal z 1:0, Spezia in Genoa pa sta igrali 1:1.

Izid, 10. krog:

Napoli - Bologna 3:0 (2:0)

Fabian 18., Insigne 41./11-m, 62./11-m