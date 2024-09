Napoli po zmagi v Cagliariju novi vodilni, Inter remiziral v Monzi

Neapeljčani so na Sardiniji prikazali učinkovito predstavo, za prepričljivo zmago pa so zadeli Giovanni Di Lorenzo (18.), Hviča Kvaratskhelia (66.), Romelu Lukaku (70.) in Alessandro Buongiorno (90.+3).

Nogometaši Interja so v Monzi pričakovali tretjo zmago v sezoni, a so osvojili le točko. V 81. minuti jih je najprej v črno zavil Portugalec Dany Mota, izenačujoči gol za branilce naslova iz lombardijske prestolnice pa je v 88. minuti dosegel Nizozemec Denzel Dumfries.

Danes so bile še tri tekme. Največ golov so gledalci videli v Bergamu, kjer je Atalanta ugnala Fiorentino s 3:2. Vseh pet golov je padlo v prvi polovici tekme, za gostitelje so zadeli Mateo Retegui (21.), Charles De Ketelaere (45.) in Ademola Lookman (45.+1), za goste pa Lucas Martinez Quarta (15.) in Moise Kean (32.).