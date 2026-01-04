Naslovnica
Napoli do zmage v Rimu, tekmo zaznamoval kaos s tremi rdečimi kartoni

Rim, 04. 01. 2026 16.02 pred 3 minutami 2 min branja 0

Avtor:
S.V.
Lazio - Napoli

Nogometaši Napolija so v 18. krogu zabeležili prepričljivo zmago z 2:0 na gostovanju pri Laziu in se povzpeli na drugo mesto italijanskega prvenstva. Zaključek tekme je bil precej razburljiv, saj so bili v zadnjih desetih minutah podeljeni trije rdeči kartoni.

Gostje so povedli v 13. minuti, ko je Matteo Politano prodrl po desni strani, se spretno otresel branilcev in poslal predložek, ki ga je Leonardo Spinazzola z volejem pospravil v mrežo. Napoli je vodstvo podvojil v 33. minuti, ko je Amir Rrahmani z glavo po prostem strelu Politana zadel spodnji desni kot vrat. 

Slavje Neapeljčanov v RImu
Slavje Neapeljčanov v RImu
FOTO: AP

Slaba novica za Napoli je bila poškodba Davida Neresa, ki je moral v 70. minuti z igrišča ob pomoči zdravniške službe zaradi težav z gležnjem, kar je še dodatno podaljšalo že tako dolg seznam poškodb v ekipi. V 81. minuti je bil izključen napadalec Lazia Tijjani Noslin, potem ko je prejel drugi rumeni karton. 

Pasquale Mazzocchi in Adam Marušić, vmes pa Antonio Conte, ki je skušal umiriti zadeve.
Pasquale Mazzocchi in Adam Marušić, vmes pa Antonio Conte, ki je skušal umiriti zadeve.
FOTO: AP

Branilec Lazia Adam Marušić in Napolijev Pasquale Mazzocchi sta bila izključena po medsebojnem prerivanju, ki je preraslo v pretep, pri čemer je moral posredovati tudi trener Napolija Antonio Conte, ki je skušal pomiriti obe strani.

Napoli se je z zmago približal vodilnemu Milanu na točko zaostanka, obenem pa ima točko prednosti pred Interjem, ki ga pozneje čakal tekma z Bologno.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Izidi, 18. krog italijanske Serie A:

Cagliari - Milan 0:1 (0:0)

Como - Udinese 1:0 (1:0)
(Sandi Lovrić ni dobil priložnosti za igro pri Udineseju)

Genoa - Pisa 1:1 (1:1)

Sassuolo - Parma 1:1 (1:1)
(Tjaša Begića ni bilo v kadru Parme)

Juventus - Lecce 1:1 (0:1)

Atalanta - Roma 1:0 (1:0)

Lazio - Napoli 0:2 (0:2)

Fiorentina - Cremonese -:- (0:0)

Verona - Torino -:- (-:-)

Inter - Bologna -:- (-:-)

nogomet serie a italijanska liga napoli lazio

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
