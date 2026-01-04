Napoli do zmage v Rimu, tekmo zaznamoval kaos s tremi rdečimi kartoni

Gostje so povedli v 13. minuti, ko je Matteo Politano prodrl po desni strani, se spretno otresel branilcev in poslal predložek, ki ga je Leonardo Spinazzola z volejem pospravil v mrežo. Napoli je vodstvo podvojil v 33. minuti, ko je Amir Rrahmani z glavo po prostem strelu Politana zadel spodnji desni kot vrat.

Slaba novica za Napoli je bila poškodba Davida Neresa , ki je moral v 70. minuti z igrišča ob pomoči zdravniške službe zaradi težav z gležnjem, kar je še dodatno podaljšalo že tako dolg seznam poškodb v ekipi. V 81. minuti je bil izključen napadalec Lazia Tijjani Noslin , potem ko je prejel drugi rumeni karton.

Branilec Lazia Adam Marušić in Napolijev Pasquale Mazzocchi sta bila izključena po medsebojnem prerivanju, ki je preraslo v pretep, pri čemer je moral posredovati tudi trener Napolija Antonio Conte, ki je skušal pomiriti obe strani.

Napoli se je z zmago približal vodilnemu Milanu na točko zaostanka, obenem pa ima točko prednosti pred Interjem, ki ga pozneje čakal tekma z Bologno.