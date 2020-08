Napoli podrl klubski rekord: za 70 milijonov se na San Paolo seli Victor Osimhen

Victor Osimhen je v minuli sezoni francoskega prvenstva branil barve Lilla, še prej pa se je dokazoval tudi v Belgiji in Nemčiji.

Prestop je po podatkihTransfermarkta vreden 70 milijonov evrov, nekateri mediji, denimo francoski L'Equipe, pa poročajo, da je Napoli za Nigerijca odštel še deset milijonov več. Victor Osimhen je sicer trenutno ocenjen na 24 milijonov. 21-letnik je v tej sezoni v klubskih barvah v vseh tekmovanjih odigral 38 tekem, na katerih je dosegel 18 zadetkov in šest asistenc. V francoskem prvenstvu je na 27 tekmah 13-krat meril v polno.

Lillu je z njegovo prodajo uspel še en izjemen posel. Spomnimo, že lani so iz tabora psov, kot se glasi klubski vzdevek, Arsenalu za 80 milijonov prodali Nicolasa Pepeja. Namesto reprezentanta Slonokoščene obale so v svoje vrste pripeljali prav Osimhena, zanj so odšteli 22 milijonov, zdaj pa se jim je investicija več kot izplačala.