Napoli prednost pred Interjem začasno povišal na šest točk

Nogometaši Napolija so v Lecceju prišli do novih treh točk, domačo zasedbo so premagali z 1:0. S tem je vodilna ekipa italijanskega prvenstva vsaj začasno prednost pred drugim Interjem povišala na šest točk. Do zmage je po dolgem času prišel tudi Udinese Jake Bijola in Sandija Lovrića, z 2:1 so ugnali Cagliari.