Napoli primazal novo poletno klofuto evropskemu prvaku Liverpoolu

Liverpoolčani tudi tokrat niso računali na kar nekaj vidnih posameznikov, ki so poleti igrali na velikih turnirjih, v prvi vrsti na napadalca Mohameda Salaha in Sadia Maneja ter prvega vratarja Alissona Beckerja.

Na poletni turneji po Združenih državah Amerike nogometaši Liverpoola niso slavili nobene zmage, nazadnje so na stadionu New York Yankeesov v Bronxu remizirali z lizbonskim Sportingom (2:2), potem ko jih je v Notre Damu že premagala Borussia Dortmund (2:3), na "domačem" Fenway Parku v Bostonu, kjer igrajo Boston Red Soxi klubskega lastnika Johna W. Henryja, pa Sevilla (1:2). Edini uspeh tako ostaja uvodna julijska preizkušnja z angleškim tretjeligašem Bradford Cityjem (3:1).

TEKMA

Za nedeljski obračun v škotskem Edinburgu je Jürgen Kloppsestavil močno začetno postavo z najboljšim posameznikom minule sezone Virgilom van Dijkomv osrčju obrambe, medtem ko sta v zvezni vrsti priložnost dobila kapetan Jordan Hendersonter junak polfinalnega preobrata v Ligi prvakov proti Barceloni Georginio Wijnaldum, v napadu pa je začel Divock Origi. Rdeči tekme niso začeli najbolje in Trent Alexander-Arnold je imel veliko sreče, da njegove napake v zadnji vrsti sinje modri niso izkoristili že v enem prvih napadov.

Prve minute za Wilsona

A že kmalu je Napoli zasluženo povedel, ko je Joel Matipdovolil prodreti Lorenzu Insigneju, ki je z zavitim strelom natančno meril mimo rezervnega vratarja angleških podprvakov Simona Mignoleta. Italijanski podprvaki so jih v prvem polčasu nadigrali in v 28. minuti so spet povsem izpadli, poljski strelec Arkadiusz Milik pa ni grešil za 2:0. Takoj po začetku drugega polčasa sta se Joseja Callejonaostro lotila domačin Andy Robertsonin James Milner, ki sta očitno želela napovedati drugačen Liverpool v nadaljevanju. In res je bilo, vsaj deloma, tako: Fabinho je preizkusil Alexa Meretas strelom z razdalje, a je bil spet Napoli tisti, ki je zadel.

Razigrani Insigne je bil spet neustavljiv za rdeče, ki so se prav prek Napolija šele na zadnji tekmi lanskega skupinskega dela uspeli prebiti v nadaljnje tekmovanje, ki se je nato končalo z osvojitvijo evropskega naslova. Strel italijanskega reprezentanta je tokrat Mignolet ustavil, Amin Younespa je žogo hvaležno pospravil v mrežo. Razen prostega strela, s katerim je za las zgrešil rezervist Harry Wilson, se Liverpool ni konkretneje odzval po prejetem tretjem in kot se je izkazalo tudi zadnjem zadetku.

V igro je vstopil tudi 16-letni novinec Harvey Elliott, ki je tako debitiral za člane po odmevnem prestopu iz vrst londonskega Fulhama, Meret pa je z nekaj prisebnimi posredovanji do konca obračuna Liverpoolčanom preprečil vsaj častni zadetek. Klopp za piljenje podrobnosti pred začetkom nove ligaške sezone nima več veliko časa, Liverpoolčani bodo težko pričakovani prvi naslov v Premier League, ki se jim izmika vse od ustanovitve tekmovanja leta 1992, začeli naskakovati 9. avgusta, ko je na sporedu prvi obračun s povratnikom v elitni rang tekmovanja Norwich Cityjem. Štiri dni prej bo že na voljo tudi nova trofeja, v superpokalu oziroma tako imenovanem Community Shieldu rdeče čaka osvajalec zgodovinske trojne krone Manchester City.

Goli s tekme Liverpool ‒ Napoli: