Napoli s petardo do (začasnega) skoka na drugo mesto Serie A

Nogometaši Napolija so na prvi tekmi 36. kroga italijanskega prvenstva zanesljivo opravili z Udinesejem. Na stadionu Diega Armanda Maradone je bilo 5:1, s čimer so domačini naredili nov velik korak na poti do uvrstitve med štiri najboljše in posledičnega mesta v Ligi prvakov v prihodnji sezoni.

Lorenzo Insigne je bil zopet med strelci. FOTO: AP Napoli je do prvega zadetka na svojem stadionu prišel v 29. minuti. V polno je meril poljski nogometaš sredine igrišča Piotr Zielinski, ki se je dve minuti kasneje izkazal še kot asistent pri golu Španca Fabiana Ruiza. Udinese je se znašel v nezavidljivem položaju, ki pa ga je pred koncem prvega dela nekoliko izboljšal Stefano Okaka Chuka. Štirikratni italijanski reprezentant je v polno meril po podajiRodriga De Paula. V drugem delu pa je Napoli potreboval le 11 minut, da je zopet prišel do prednosti dveh zadetkov. Med strelce se je vpisal Hirving Lozano. Deset minut zatem je bil na delu še bočni branilecGiovanni Di Lorenzo in usoda gostov iz Vidma je bila zapečatena. Da je bila zmaga Neapeljčanov še slajša, pa je v sodniškem dodatku poskrbel prvi zvezdnik ekipe Lorenzo Insigne, ki je dosegel gol za končnih 5:1. Napoli je po 36 tekmah na drugem mestu s 73 točkami, tretja Atalanta in četrti Milan pa imata ob tekmi manj točko zaostanka. V boju za Ligo prvakov je v najslabšem položaju Juventus, ki po porazu z Milanom prejšnji krog ni več odvisen zgolj od sebe. Po 35 tekmah ima na svojem kontu 69 točk. Statistika tekme Napoli - Udinese FOTO: Sofascore.com Serie A, 36. krog, 11. maj, izid: Napoli – Udinese 5:1 (2:1)

