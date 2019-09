Napoli s pokrom zadetkov zmlel Lecce, Iličić reševal Atalanto, Džeko junak Rome

Nogometaši Napolija, ki so med tednom, za uvod v skupinski del Lige prvakov, doma porazili Liverpool, so se veselili zmage tudi v italijanskem prvenstvu. Četa Carla Ancelottija je gostovala pri moštvu z repa lestvice, Lecceju. Neapeljčani so kar štirikrat zatresli mrežo domačih, med strelce se je dvakrat vpisal Fernando Llorente , z bele točke je zadetek vknjižil Lorenzo Insigne , za hrbet domačega vratarja pa je žogo pospravil tudi Fabian Ruiz . Poraz so nogometaši Lecceja ublažili z enajstih metrov po prekršku Davida Ospine .

AS Roma je gostovala v Bologni in v dramatičnem zaključku tekme prišla do dragocenih treh točk. Za Rimljane je sicer v drugem polčasu zadel Aleksandar Kolarov,a je njegov trud le pet minut zatem izničil Nicola Sansone. Zadnjih pet minut tekme so sinovi volkulje odigrali z igralcem manj, zato je bil zadetek Edina Džeka v sodnikovem podaljšku veliko presenečenje za domače.

Tako kot Juventusu, je Fiorentina tudi Atalanti uspela odščipniti točko. Gostje z dna italijanske prvenstvene lestvice so sicer vse do 84. minute vodili z 2:0, a je Atalanta po zaslugiJosipa Iličića in Timothyja Castagne v podaljšku prišla do izenačenja.

Spal Jasmina Kurtića je izgubil proti Sassuolu s 3:0.