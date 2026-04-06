Nogomet

Napoli z domačo zmago proti Milanu skočil na drugo mesto

Neapelj, 06. 04. 2026 22.52 pred 21 dnevi 1 min branja 0

STA
Napoli - Milan

Derbi 31. kroga italijanskega nogometnega prvenstva med Napolijem in Milanom so dobili Neapeljčani, ki so zmagali z 1:0 in tako današnjega tekmeca prehiteli na lestvici Serie A.

FOTO: Profimedia

Sedem krogov pred koncem prvenstva ima Inter sedem točk prednosti pred Napolijem ter devet pred Milanom in je na dobri poti do 21. naslova italijanskega prvaka. Edini zadetek na stadionu Diego Armando Maradona v Neaplju je dosegel Matteo Politano v 79. minuti. Inter ima do konca prvenstva ugoden razpored. Na papirju ga najtežja naloga čaka v naslednjem krogu, ko bo gostoval pri Comu, ki na četrtem mestu drži zadnjo pozicijo za ligo prvakov v prihodnji sezoni.

Como je danes v Vidmu remiziral 0:0 z Udinesejem, peti s točko zaostanka pa je Juventus, ki je bil doma boljši od Genove z 2:0. Inter je v 31. krogu v nedeljo premagal Romo s 5:2. Slednja je šesta, se pravi, lahko računa na kvalifikacije za konferenčno ligo, vendar ji Atalanta diha za ovratnik.

Ekipa iz Bergama je slavila v Lecceju in še lahko za razliko od osmouvrščene Bologne računa na preboj v evropska tekmovanja. Atalanta ima točko zaostanka za Romo.

Izidi italijanske Serie A, 6. april:

Udinese - Como 0:0

Lecce - Atalanta 0:3 (0:1)

Juventus - Genoa 2:0 (2:0)

Napoli - Milan 1:0 (0:0)

serie a napoli milan juventus genoa
