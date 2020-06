Napoli z zgodovinskim golom Mertensa v finale, Gattuso uspeh posvetil sestri

Trener poraženega Interja Antonio Conte je menil, da so si Milančani finalno vozovnico zaslužili bolj kot Neapeljčani. "Po videnem na dveh tekmah menim, da smo si zaslužili finale," je dejal Conte. "Nocoj imam malo pripomb za fante, saj je bil ta agresiven nogomet tisto, kar si želim videti, da poskušamo prevladovati v igri. Ustvarili smo si veliko priložnosti in morda bi lahko bili bolj učinkoviti, a je David Ospina nekajkrat navdušujoče branil in bil odločilnega pomena. Razočaran si, ko prejmeš takšen gol, saj je šlo za naivno napako, ki bi se ji lahko izognili. Če se želimo boriti z ekipo, kakršna je Napoli ... Ustvarili smo si tako veliko, prevladovali na tekmi in ta predstava je dobra napoved za prihodnost. Pri golu Napolija nismo bili dovolj osredotočeni in plačali visoko ceno. Bo pa nam to vsaj pokazalo, kako takšne podrobnosti naredijo razliko na tej ravni in nam pomagajo napredovati. Zame je kozarec napol poln, pregledal sem statistiko in veliko smo si ustvarili. Ospina pa je bil igralec tekme in jih velikokrat rešil. To je Inter, ki si ga želim videti, saj smo bili agresivni in Napoliju sploh nismo dovolili igrati, na koncu pa jih je rešil njihov vratar. To so dejstva. Imeli smo več kot 60-odstotno posest, precej več strelov. Napoli je v finalu, pred njimi snamemo klobuk, a moram analizirati predstavo, in ne le rezultata."

Gennaro Gattuso je poleg tega, da je napredovanje v pokalni finale posvetil staršem in sestri Francesci Gattuso, stopil tudi v bran kolumbijskemu vratarju Davidu Ospini. Ta je namreč prejel gol neposredno iz kota, nekdanjega vratarja londonskega Arsenala je premagal njegov nekdanji mestni tekmec iz vrst Tottenhama, danski vezist Christian Eriksen, ki je že v drugi minuti izničil prednost sinje modrih s prve tekme v Milanu. Domači na praznem stadionu San Paolo v prvem polčasu niso prikazali veliko, nato pa v 41. minuti smrtonosno "pičili" s protinapadom, po katerem je ravno Ospina z dolgo podajo idealno zaposlil kapetana Lorenza Insigneja, ta pa je stekel proti golu in tam zaposlil osamljenega Driesa Mertensaza končnih 1:1.

"Zdaj nas čaka Juventus, ki je vajen zmagovanja, imajo miselnost velikih šampionov, zato se lahko borimo in poskušamo uveljaviti svoj prav. Vemo, da bo za to, da domov prinesemo pokal, potrebna izvrstna predstava,"je pred sredinim spopadom z aktualnimi državnimi prvaki v Rimu povedal Gattuso, ki mu je zmago v paru z Interjem posvetil tudi Insigne.

"Želim se zahvaliti celotnemu nogometnemu svetu, saj so stali ob moji strani in ob moji družini. Težko je bilo. To posvečam moji družini, mojim staršem in moji sestri. Vsi smo jo imeli zelo radi, to je bila velika izguba," je za RAI Sportna robu solz dejal Gattuso, ki pa je nato še več minut odgovarjal tudi na vprašanja iz studia.

'Lahko dosežemo velike reči'

"Rad imam dober odnos z vsemi igralci. Na koncu koncev moram izbirati, a imeti možnost petih menjav gotovo pomaga ekipi, ki je tako močna in ima tako dolgo klop. Smo ekipa z veliko kakovosti. Poskušali smo biti agresivnejši in napasti z našim 'pressingom', a še vedno delamo na tem in nismo še povsem osvojili gibanja. Ko pa nas spravijo pod pritisk, potem vemo, kako trpeti in se s tem spopasti. Prejeli smo neumen gol, a napaka ni bila Ospinova. Šlo je za napako pri postavljanju pri kotu. Po 90 in več dneh smo začeli tam, kjer smo končali. Ekipa verjame v to, kar počnemo, trdo dela med tednom in ti fantje nam dajejo vse. Mislim, da je kakovostna raven zalo visoka, če pa nam uspe napadati in se braniti ponižno, potem lahko dosežemo velike reči,"je nadaljeval legendarni kalabrijski vezist, ki je v karieri branil barve Perugie, Glasgow Rangersov, Salernitane, AC Milana in Siona.

Gattusa, ki se mu ob koncu sezone pogodba izteče (sredi decembra je odmevno nasledil enega svojih trenerskih učiteljev Carla Ancelottija), z varovanci čaka še povratna tekma osmine finala Lige prvakov z Barcelono. Na San Paolu, kjer je prav tako zadel Mertens, je bil izid 1:1. 33-letni belgijski as je s sobotnim golom v mreži Samirja Handanovićana vrhu večne klubske lestvice (122) prehitel tudi dolga leta nedotakljivega slovaškega zvezdnika Mareka Hamšika (121). Mertensa, ki so mu v Neaplju zaradi priljubljenosti navijači nadeli tudi povsem južnjaško ime, Ciro, so sicer v zadnjih tednih in mesecih pogosto povezovali ravno s prestopom k Interju. Napolijev direktor Cristiano Giuntolije zaRAI Sporttik pred tekmo zatrdil, da želi nekdanji član PSV Eindhovna ostati in da klubski pravniki že pripravljajo vse potrebno za podaljšanje pogodbe. Kaj pa bo ob koncu sezone storil Gattuso?

Insigne: Ospina je bil vedno odličen z nogami

"Na srečo me denar ne zanima, mar mi je le za to, da uživam spoštovanje tistih, s katerimi delam,"je še povedal 42-letni Gattuso."Pogodbe mi ne pomenijo veliko, saj povsem priznavam, da lahko izgubim živce in odidem, zato se moram v tem pogledu izboljšati. Danes po 95 dneh ni bilo lahko, vse je bilo čudno, kar se tiče te izkušnje. Ko smo se vrnili na treninge, je bilo sprva posamično, nato v majčkenih skupinah z držanjem socialne distance, nato je prišlo do težav z mišicami, videti je bilo kot treniranje ob koncu sveta. Izgubili smo na tisoče ljudi, svet se je spremenil, tudi ob prihodu na stadion z maskami in sedenje daleč od ljudi na ulici ... Vse to je čudno. Nič pa se ne more primerjati z obupom ob izgubi tolikšnega števila ljudi."

Kapetan Insigne je za RAI Sportdodal: "Inter je odigral dobro tekmo, a mi smo opravili svojo nalogo in zdržali kot ekipa. Finala smo si želeli za vsako ceno in to nam je uspelo. Zdaj se moramo regenerirati in pripraviti za finale, ki bo čez nekaj dni. Podaja Ospine? Vedno je bil odličen z nogami, to akcijo sva poskusila nekajkrat na treningu. Videl je moje vtekanje, ustvaril izvrsten protinapad in uspelo nam je ohraniti rezultat. Čudno je igrati na praznem stadionu, a moramo opraviti svojo dolžnost. Zahvaljujemo se vsem sestram in zdravnikom, ki so tako trdo delali v tem obdobju, to tekmo posvečamo tistim, ki so tako trpeli in upajmo, da jim je to prineslo nekaj veselja v domove. Zelo smo si blizu z Gattusom, saj je najprej velik človek in nato velik trener. Zelo mu je bilo težko in upajmo, da smo mu prinesli trenutek veselja. Pomeriti se z Juventusom je poseben občutek, a potrebujemo vrhunsko predstavo, boljšo od nocojšnje, gotovo pa se bomo pripravili na najboljši možni način."