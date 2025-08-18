Napoli za začetek Lige prvakov izgubil Lukakuja

Poškodba Romeluja Lukakuja, ki je v prejšnji sezoni za klub z juga Italije dosegel 14 ligaških golov, bržčas pomeni, da bo vodstvo kluba iskalo novo napadalno okrepitev.

Napoli je poleti napad že okrepil z Lorenzom Lucco, italijanski časnik Corriere dello Sport pa je navrgel nekaj potencialnih kandidatov za še eno mesto v Napolijevem napadu, in sicer Joshuo Zirkzeeja iz Manchester Uniteda, Jean-Philipa Mateto iz Crystal Palacea, Artema Dovbika iz Rome in Nikolo Krstovića iz Lecceja.