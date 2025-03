Fiorentina poslala opozorilo Celju, Napoli le do točke v Benetkah

Nogometaši Fiorentine so v 29. krogu italijanskega prvenstva doma s kar 3:0 porazili Juventus in s tem poslali opozorilo Celju, svojemu nasprotniku v četrtfinalu Konferenčne lige. Manj uspešni pa so bili nogometaši Napolija, ki so v Benetkah proti ekipi Domna Černigoja iztržili zgolj točko.