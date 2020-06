Napoli je še naprej 'vroč'

Nogometaši Napolija so prišli do 12. zmage to sezono v italijanski Serie A, ko so na gostovanju v Veroni slavili z 2:0. S tem so še bolj okrepili samozavest, potem ko so minuli teden slavili v finalu italijanskega pokala. Neapeljčani so borijo za mesta, ki prinašajo nastop v Evropi za naslednjo sezono.

icon-expand Arkadiusz Milik FOTO: AP Nogometaši iz Napolija so v 27. krogu italijanskega prvenstva v gosteh premagali Verono z 2:0. Za zasedbo iz Neaplja sta zadela Arkadiusz Milik(38.) in Hirving Lozano (90.). Na drugi današnji tekmi je Cagliari v izdihljajih tekme z golom Giovannija Simeoneja v Ferrari ukanil Spal z 1:0. Valter Birsa je za ekipo s Sardinije igral od 66. minute.



Nogometaši Juventusa so dan prej dosegli 21. zmago v tej sezoni serie A, ko so na gostovanju v Bologni slavili z 2:0. Za staro damo sta zadelaCristiano Ronaldo inPaulo Dybala. Nogometaši Milana so zanesljivo v gosteh premagali Lecce s 4:1, Fiorentina in Brescia pa sta se razšla z 1:1. Izidi, italijanska liga, 27. krog:

Verona - Napoli0:2 (0:1)

Milik 38., Lozano 90. Genoa - Parma Torino - Udinese Spal -Cagliari 0:1 (0:0)