Remi pod Vezuvom

28. krog italijanskega nogometnega prvenstva sta v Neaplju odprla Napoli in Torino. Aktualni italijanski prvaki, ki v tej sezoni ne blestijo in so zamenjali že tri trenerje, so v drugem polčasu povedli, a so gostje iz Piemonta hitro izenačili in končalo se je z miroljubnim remijem (1:1).