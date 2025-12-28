Naslovnica
Milan začasno na vrh, uspešen tudi Napoli

Cremona, 28. 12. 2025 16.35 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
J.B.
Cremonese – Napoli

Nogometaši Milana so z zmago nad Hellasom iz Verone (3:0) začasno prevzeli vodstvo v italijanskem prvenstvu. Zanesljiv je bil tudi Napoli, ki je z 2:0 ugnal Cremonese. Zvečer se bosta pomerila Atalanta in Inter.

Na San Siru so se domači navijači prvič razveselili v zaključku prvega polčasa, ko je svoj deseti gol sezone dosegel Christian Pulišić. V drugem polčasu je Christopher Nkunku v razmaku petih minut zadel dvakrat in tako odločil zmagovalca.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Cremonese, ki je nad pričakovanji trdno zasidran na sredini lestvice, je zatem gostil Napoli, a bil brez možnosti. Za goste iz Kampanije je oba gola dosegel Rasmus Hojlund. Danski napadalec je trenutno pri petih golih v Serie A, s čimer je že izboljšal svoj ligaški izkupiček iz prejšnje sezone, ko je na 32 tekmah za Manchester United dosegel vsega štiri zadetke.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Buffon mlajši zaigral proti klubu svojega legendarnega očeta

