Milan začasno na vrh, uspešen tudi Napoli

Na San Siru so se domači navijači prvič razveselili v zaključku prvega polčasa, ko je svoj deseti gol sezone dosegel Christian Pulišić . V drugem polčasu je Christopher Nkunku v razmaku petih minut zadel dvakrat in tako odločil zmagovalca.

Cremonese, ki je nad pričakovanji trdno zasidran na sredini lestvice, je zatem gostil Napoli, a bil brez možnosti. Za goste iz Kampanije je oba gola dosegel Rasmus Hojlund. Danski napadalec je trenutno pri petih golih v Serie A, s čimer je že izboljšal svoj ligaški izkupiček iz prejšnje sezone, ko je na 32 tekmah za Manchester United dosegel vsega štiri zadetke.