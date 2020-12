Napolijeva pritožba uspela: brez odbite točke, tekma z Juventusom bo ponovljena

Vodilni možje italijanske Serie A in tamkajšnje nogometne zveze so po odpadli tekmi med Juventusom in Napolijem 4. oktobra najprej odločili, da se gostom, ki se zaradi okužb sploh niso odpravili na gostovanje, odbije ena točka, obračun pa se obenem delegira v korist stare dame s 3:0. Nogometaši Juventusa so namreč na dan tekme prišli na svoj stadion, čeprav so vedeli, da gostov ne bo.

Napoli je kmalu po prvotni odločitvi naznanil, da se bo nanjo pritožil. Klub, ki ga kot trener vodi Gennaro Gattuso, se je izgovarjal, da je gostovanje izpustil po navodilu lokalnih oblasti, potem ko je imel v svojih vrstah dva okužena nogometaša, in sicerPiotra Zielinskija in Eljifa Elmasa.

Prvi pritožbi Neapeljčanov sta sicer bili neuspešni, nato pa je njihovim željam v tretje le prisluhnil italijanski olimpijski komite, ki je odločil, da se mora tekma le odigrati na zelenici. Cristiano Ronaldo in soigralci so tako izgubili tri točke na lestvici Serie A. Sedaj jih imajo na tretjem mestu toliko kot Roma in prav Napoli, ki je bil doslej na petem mestu s 23.