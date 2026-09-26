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Nogomet

Napolnjene tribune in borbena igra glavna aduta Slovenije proti Škotski

Ljubljana, 26. 09. 2026 07.00 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
Lu.M STA
Tiskovna NZS Boštjan Cesar

Slovenijo danes čaka uvertura v novo sezono Lige narodov. Naši reprezentanci bo prvo oviro danes predstavljala Škotska, ki v Ljubljano prihaja v vlogi favoritinje. Varovanci Boštjana Cesarja pa puške seveda vnaprej ne bodo vrgli v koruzo. Napolnjene tribune Stožic bodo eno od glavnih orožij slovenske izbrane vrste, ki bo nastopila v prevetreni zasedbi.

Boštjan Cesar
Boštjan Cesar
FOTO: Luka Kotnik

Tekmovalni spored prinaša izjemen fizični in taktični napor za igralce, ritem pa je primerljiv s tistim na velikih turnirjih. Ekipa se je pred sobotno tekmo s Škotsko sestala na Brdu pri Kranju, kjer so opravili zadnji taktični trening. "Škoti so kakovostna ekipa, zato moramo biti kompaktni, od nas bo odvisno, koliko jim bomo pustili prostora. Od fantov pričakujem, da od prve minute gredo v tekmo maksimalno skoncentrirani, naboj pred domačimi navijači mora biti na res visoki ravni in, normalno, želim si polnega stadiona," je danes na Brdu pri Kranju pred sobotno tekmo s Škotsko dejal selektor Boštjan Cesar.

Cesar se je že pred začetkom tega cikla soočil z resnimi kadrovskimi preglavicami. Največji udarec za reprezentanco je odsotnost prvega napadalca Benjamina Šeška, člana Manchester Uniteda, ki je moral zbor izpustiti zaradi zdravstvenih težav. Na seznamu je bilo še nekaj sprememb. Med drugim sta najprej zaradi poškodb branilcev Kenana Bajrića in Marcela Ratnika prišla branilec Žan Zaletel in v napadu Nik Prelec, a sta tudi obe zamenjavi naposled ostali brez prihoda v reprezentanco. Nadomestila sta ju Jure Balkovec in Žan Celar. Selektor Boštjan Cesar je vpoklical še rezervnega vratarja Žana Luka Lebana.

Benjamin Šeško
Benjamin Šeško
FOTO: Profimedia

"Res je. V prvih dneh smo imeli kar nekaj težav, nekaj več glavobola zame, ampak so prišli novi igralci, ki so bili že v reprezentanci, tako da jim to ni tuje, dobro so se vklopili," je dejal glavni trener. "Prve dni smo se malo več posvečali regeneraciji, ker vemo, da so nekateri igralci načeti, da imajo že kar veliko število tekem za sabo. V naslednjih dneh od srede naprej smo pa bili kompletni in delali stvari, ki jih bomo delali tudi jutri."

Proti Škotski želijo prekiniti urok, ko Slovenija v dosedanjih srečanjih Škotov še ni premagala: "Naše strokovno vodstvo je ekipo zelo dobro analiziralo že po svetovnem prvenstvu. Igralci so dobili prave informacije, ampak fokus je na nas samih in seveda, če bomo delali te stvari, ki jih delamo že čez cel teden, verjamem, da lahko odigramo res dobro." Selektor je prepričan, da ima Slovenija odlike, s katerimi se lahko kosa tudi z najbolj zahtevnimi reprezentancami.

Jan Oblak in Boštjan Cesar
Jan Oblak in Boštjan Cesar
FOTO: Luka Kotnik

"Slovenija je bila najboljša in šla na velika tekmovanja, ko je dobila malo golov. Vemo, da mora biti ta kolektiv na najvišji ravni, ne le vratar in obramba, tudi vezna linija in napadalci morajo tako delovati," je dejal Cesar. Pričakovati je težko tekmo: "Normalno je, da bomo trpeli proti takšnim ekipam, a moramo biti skoncentrirani, moramo biti kompaktni. Naša največja vrlina so bili tudi hitri protinapadi in moramo imeti hitre igralce v napadih. Vemo, da je Škotska zelo agresivna, ampak pušča veliko prostora za zadnjo linijo, tako da moramo izkoristiti tudi te priložnosti, ki jih bomo imeli iz kota v napadu."

Prvi cilj Cesarja na selektorskem mestu je obstanek v ligi B Lige narodov. "Vemo, da igramo z dobrimi ekipami, ampak tudi mi imamo kakovost, ki so jo fantje že pokazali v letu 2024. Nov ciklus, nova energija, verjamem, da lahko v soboto pred domačimi navijači pokažemo pravo lice." V zvezi pričakujejo napolnjene tribune ter 12.000 gledalcev v Stožicah, mogoče glede na popoldanski termin tudi kakšnega gledalca na tribunah več.

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