Naposled le do dogovora: Modrić ostaja pri Realu

Čeprav so se mnogi spraševali, ali se bodo pri Realu odrekli Modriću, ki da naj bi bil zaradi svojih let že pošteno v jeseni svoje kariere, pa je bil Hrvat eden ključnih mož v zadnjem mesecu, ko je Real reševal sezono v Ligi prvakov. Galaktiki so bili namreč blizu tega, da prvič v zgodovini ostanejo brez izločilnih bojev Lige prvakov. A tedaj je bil prav Modrić eden tistih, ki je potegnil voz galaktikov in pomagal do pomembne zmage nad Borussio Mönchengladbach. Po tisti zmagi pa se je forma Reala močno dvignila tudi v domačem prvenstvu. Galaktiki so namreč skupaj z Atleticom na vrhu ligaške lestvice (32 točk), a resda imajo dve tekmi več kot colchonerosi.