Napoved finala LP? Klopp: Tako dobro še nismo igrali

Liverpool in Manchester City sta se v soboto na Wembleyju še tretjič v tej sezoni pomerila med seboj. V angleškem prvenstvu sta se obe srečanji razšli z izidom 2:2, tokrat pa je klub z Anfielda zavoljo odličnega prvega polčasa, po katerem je vodil s 3:0, prišel do zmage in napredovanja v finale najstarejšega klubskega tekmovanja na svetu.

V deveti minuti se je pod prvi zadetek podpisal Ibrahima Konate, ki je bil med strelci že na obeh tekmah proti Benfici v četrtfinalu Lige prvakov, nato pa je z dvema goloma zablestel še Sadio Mane. "Mislim, da je bila to ena naših najboljših predstav doslej. Prvi polčas? Tako dobro še nismo igrali. In to proti nasprotniku, za katerega vemo, kako kvaliteten je," se je na novinarski konferenci zasluženo smejalo Jürgenu Kloppu.

"Vse smo storili prav. Zadeli smo v pravih trenutkih, v prvem polčasu smo bili zares odlični. Užival sem vsako sekundo tekme," ni skoparil s pohvalami na račun svojih varovancev. Klopp je bil zadovoljen tudi z drugim polčasom, čeprav se je City približal po golih Jacka Grealisha in Bernarda Silve. "Zadeli so takoj po začetku nadaljevanja, kot smo mi na Etihadu prejšnji teden, kar je tekmo povsem odprlo. Morali smo se posvetiti obrambi, kar je proti Cityju zelo težko, saj je skoraj nemogoče, da si ne bi priigrali priložnosti. Nihče ni varen proti Cityju, niti ko vodi za dva ali tri zadetke. Ampak na koncu smo zdržali, kar je najpomembneje."

V drugem delu se je z nekaterimi posredovanji – skupno je zbral štiri obrambe – izkazal vratar Allison. "Nujno smo ga potrebovali na najvišjem nivoju. In kakšno tekmo je imel! Zmagovalca bi lahko odločili že prej, a ga nismo. Na koncu smo 'viseli', na srečo pa nas je reševal on (Alisson, op. a.)," je prvega čuvaja mreže Redsov pohvalil Klopp.