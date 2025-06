Napoved: napad bo moral biti učinkovitejši, obramba na ravni tekme z Anglijo

OGLAS

V primeru enake gol razlike med Slovenijo in Anglijo bo odločalo število doseženih zadetkov.

Računica pred zadnjim krogom skupine B je jasna. Slovenija potrebuje zmago nad Češko in poraz Anglije proti Nemčiji. V tem primeru bi se Razdrhova četa točkovna poravnala s tremi levi. Odločala bi gol razlika, ki je trenutno za kat pet zadetkov na strani Anglije. To pomeni, da morata Slovenija in Nemčija skupaj slaviti za vsaj pet golov, bolj verjetno celo šest. V teh pogojih bi napredovanje Slovenije, bodimo iskreni, mejilo na pravi mali čudež. Vendar je prav trenutna generacije reprezentance do 21 let dokazala, da je sposobna marsičesa. Navsezadnje je v kvalifikacijah za seboj pustila celo zvezdniško Francijo, ki je ena od favoritinj za naslov.

Proti Nemčiji se je poznalo, da je obrambni trio prvič igral skupaj

Tudi v uvodnih obračunih skupinskega dela proti prav tako zvezdniškima zasedbama Nemčije in Anglije je Slovenija pustila dober vtis. Proti nogometašem elfa je resda visoko izgubila (0:3), a je imela pri zaostanku enega gola nekaj sijajnih situacij, da se vrne v igro. Na koncu je prevesila individualna kvaliteta strelca hat-tricka Nicka Woltemadeja in obrambna neodločnost, ki je bila plod neizkušenosti slovenske obrambe.

Slovenija je obe tekmi začela z isto enajsterico. FOTO: Profimedia icon-expand

Proti Angliji trpeli, a preživeli

Kot je na torkovi novinarski konferenci poudaril tudi Andrej Razdrh, so njegovi varovanci na tekmi z Anglijo v drugem krogu naredili še korak naprej. V prvem polčasu so si znova priigrali kopico priložnosti, ki so žal ostale neizkoriščene. V drugem pa s pametnim branjenjem zadržali točko in tako ostali živi pred srečanjem s Čehi, ki so še brez točke. Razdrh je obe tekmi začel z isto enajsterico in čeprav za Slovenijo tokrat šteje le zmaga, se (večjih) sprememb v prvi postavi ne pričakuje. Selektor je včeraj večkrat poudaril, da razmišljanje o zmagi s čim višjo gol razliko nikakor ne pride v poštev. Češka je izjemno kvalitetna reprezentanca. Po njegovem mnenju celo favorit, ti pa so se proti trenutni generaciji že večkrat opekli.

Tio Cipot je bil na obeh tekmah zelo nevaren za gol nasprotnika, a na njegov prvi zadetek še čakamo. FOTO: Profimedia icon-expand

Napadalci bodo morali biti učinkovitejši, obramba na ravni tekme z Anglijo

Kakšen je torej recept, najprej za zmago, če bodo okoliščine omogočale, pa tudi za izboljšanje gol razlike in morebitno čudežno napredovanje? Slovenija je po 180 minutah še brez zadetka, kar se bo moralo nujno spremeniti. Težko pa bi našim mladim reprezentantom očitali, da niso dovolj pogledovali proti vratom nasprotnika. Tio Cipot je proti Nemcem zapravil dve stoodstotni priložnosti. Na obeh tekmah je bil nekajkrat zelo blizu tudi glavni kreator igre Svit Sešlar. Če bodo Slovenci pred češkimi vrati za malenkost bolj zbrani kot so bili pred nemškimi in angleškimi, se za zadetke ne gre zbati. Ko je beseda nanesla na (številne) kvalitete češke reprezentance, je Razdrh poudaril fizično moč in tranzicijsko igro protinapadov. Poceni izgubljene žoge na sredini igrišča, kot denimo za drugi gol Nemčije, bi lahko bile usodne. Pri tem optimizem vliva dejstvo, da osrednja vezista Zoran Zeljković in Enrik Ostrc doslej nista delala večjih napak, obenem pa sta oba dovolj fizična za kosanje s češkimi nasprotniki.

Češka reprezentanca je na Transfermartku ocenjena na 37 milijonov evrov, kar je dobrih 20 milijonov več od Slovenije.

Martin Turk je z nekaj odličnimi paradami poskrbel, da je njegova mreža proti Angliji ostala nedotaknjena. Tako bo moralo biti tudi proti Čehom. FOTO: Profimedia icon-expand

Pri lovljenju Angležev (in njihove gol razlike) bo štel vsak zadetek. Čista mreža Martina Turka se torej zdi kot predpogoj za slovenski uspeh. To pa bo zelo odvisno od slovenske obrambe. Osrednji trio Lovro Golič, Žan Jevšenak in Srđan Kuzmić se je proti Nemcem še iskal, kar nekaj je bilo panično izbitih žog in neodločnih posredovanj. Proti Angležem se je to spremenilo. Golič je adekvatno stopil v čevlje odsotnega Marcela Ratnika. Velja omeniti še neumorna Mitjo Ileniča in Marka Bresta, ki sta odgarala vsak na svoji strani obrambe, pri tem pa vseskozi predstavljala grožnjo za nasprotnikova vrata. Obramba bo morala biti na ravni nedeljskega srečanja z Anglijo, ko se je nekajkrat zelo izkazal tudi vratar Turk. Ne glede na razplet nocojšnjega obračuna si Slovenija za prikazano zasluži visoko oceno. Ne gre pozabiti, da so se mladi reprezentanti na Euro sploh prvič v zgodovini prebili skozi kvalifikacije. Nato pa proti Nemčiji in Angliji – v nasprotju z večino napovedi – ostali živi do zadnjega kroga. Žal o svoji usodi ne odločajo več sami, a trenutni položaj v skupini B skrbi, da se zvezdniški Angleži nikakor ne smejo sprostiti.