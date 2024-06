Skupina E: Belgija favoritinja, srdit troboj za napredovanje

Skupina E z Belgijo, Slovaško, Romunijo in Ukrajino je – vsaj na papirju – najmanj atraktivna. Razlog je jasen: v njej ni ekipe, ki bi sodila v ožji krog favoritov za naslov evropskega prvaka. Po drugi strani pa si lahko prav zaradi tega obetamo sila izenačen boj za uvrstitev v izločilne boje. Največje presenečenje bo, če se vanje ne bo uvrstila Belgija. Pri rdečih vragih je resda prišlo do menjave generacije, a to nikakor ne pomeni, da trenutni zasedbi manjka talenta.

Ne glede na klubsko formo, Romelu Lukaku je v dresu Belgije vselej izjemen. Na 115 tekmah je dosegel že neverjetnih 85 zadetkov. FOTO: Profimedia icon-expand

BELGIJA: Bo prenovljena generacija dosegla tisto, česar "zlata" ni? Belgijska reprezentanca je prav vse turnirje v zadnjem desetletju dočakala med favoriti. Eden Hazard in druščina so vselej obetali veliko, a prav vedno jim je nekaj zmanjkalo. Še najbolje so se odrezali v Rusiji pred šestimi leti, ko so v tekmi za tretje mesto ugnali Angleže. Po debaklu na zadnjem mundialu v Katarju, ko so obstali v skupinskem delu, sta se od reprezentance poslovila Eden Hazard in Toby Alderweireld, na selektorskem stolčku pa je Roberta Martineza nadomestil Domenico Tedesco, ki je hitro prekrižal Driesa Mertensa in Thorgana Hazarda.

Najboljša uvrstitev Belgije na evropskih prvenstvih je drugo mesto iz leta 1980. Na zadnjih dveh izvedbah je izpadla v četrtfinalu.

38-letni strokovnjak v letu in pol na belgijski klopi še ne pozna poraza. Vodstvo tamkajšnje nogometne zveze je z njim tako zadovoljno, da mu je že pred Eurom ponudilo podaljšanje do poletja 2026. "Videti je, da so novi nogometaši prinesli svežo energijo. Vsi so izjemno motivirani. Če bodo našli svoje mesto v reprezentanci, potem bo naša kvaliteta zagotovo prišla do izraza," je pred uvodno tekmo s Slovaško (17. junija) optimističen prvi zvezdnik reprezentance Kevin De Bruyne.

Kevin De Bruyne, prvi zvezdnik in nesporni vodja belgijske reprezentance. FOTO: Profimedia icon-expand

Mešanica neobremenjene mladosti in preverjenih izkušenj Nepogrešljiv del Tedescove nogometne filozofije je prav zaupanje mladim. Veliko se pričakuje od krilnih napadalcev, 22-letnega Jeremyja Dokuja in leto mlajšega Johana Bakayoka, za katerim je odlična sezona pri PSV-ju (14 golov in 14 asistenc). Za mesto v konici napada konkurirata izkušeni Romelu Lukaku, ki je na osmih tekmah v kvalifikacijah dosegel kar 14 zadetkov, in obetavni Luis Openda. V sredini bo škarje in platno znova v nogah De Bruyna, ki se je po težki poškodbi v drugem delu sezone vrnil v izjemni formi. Pričakovati gre, da ga bo Tedesco obdal z dvema bolj obrambno naravnanima vezistoma. To bi utegnila biti Axel Witsel, ki se je prav na Tedescovo pobudo vrnil iz reprezentančnega pokoja, in Evertonov Amadou Onana. "O njegovih kvalitetah ne gre izgubljati besed, poleg tega pa lahko s svojimi izkušnjami močno pomaga mlajšim," je bil vrnitve 35-letnega Witsela vesel belgijski selektor.

Belgija je v pripravah na Euro premagala Luksemburg (3:0) in Črno goro (2:0). Na obeh tekmah se je med strelce vpisal Arsenalov Leandro Trossard. FOTO: AP icon-expand

V obrambi sta od izkušenih ostala le Jan Vertonghen (Anderlecht) in Thomas Meunier (Trabzonspor). Prvi je s 154 nastopi rekorder po številu tekem za belgijsko reprezentanco in še vedno njen nepogrešljivi člen, a je zadnji pripravljalni tekmi izpustil zaradi poškodbe. Če bo igral, bo v osrčju obrambe najverjetneje sodeloval s 26-letnim Woutom Faesom, ki se je z Leicester Cityjem vrnil med premierligaše. Največja hiba belgijske izbrane vrste bi utegnila biti pozicija vratarja. Thibaut Courtois je ostal brez vpoklica po javnem sporu s Tedescom zaradi kapetanskega traku. Namesto njega bo med vratnicama najverjetneje stal 31-letni Koen Casteels (Wolfsburg).

Skupina E na evropskem prvenstvu. FOTO: Sofascore.com icon-expand

UKRAJINA: Kopica zvezdnikov že dokazala, da se lahko kosa z najboljšimi Na stavnicah je druga favoritinja skupine Ukrajina, ki je do Eura prišla po zmagah nad Bosno in Hercegovino ter Islandijo v dodatnih kvalifikacijah. A naj vas to ne zavede. Ukrajinci premorejo dovolj kvalitete, da lahko resno ogrozijo vsakega nasprotnika. V napadu je prvo ime najboljši strelec minule sezone La Lige Artem Dovbik (Girona), Mihailo Mudrik in Oleksandr Zinčenko nase opozarjata v Premier League, v golu je eden od junakov šampionske sezone Real Madrida Andrij Lunin. Selektor Sergij Rebrov je funkcijo prevzel pred skoraj natanko letom dni. Na prvih desetih tekmah je šestkrat zmagal, le enkrat izgubil. Velja omeniti remija z Anglijo (1:1) in Italijo (0:0) v zahtevni kvalifikacijski skupini za Euro, ko je Ukrajina pokazala, da jo ob zavidljivi individualni kakovosti krasita tudi taktična discipliniranost in ekipni duh.

Artem Dovbik bo glavno, a še zdaleč ne edino napadalno orožje Ukrajine. FOTO: Profimedia icon-expand

V sistemu 4-2-3-1 bo dirigentska palica na sredini v nogah Arsenalovega zvezdnika Zinčenka. V napadu bodo vse oči uprte v Dobrika, strokovnjaki pa opozarjajo tudi na 21-letnega Georgija Sudakova. Gre za napadalnega vezista, ki je v tej sezoni za Šahtar iz Donecka sodeloval pri 16 zadetkih. "Sudakova sposobnost iskanja praznih prostorov med sredino in obrambo bo ključna za ustvarjanje priložnosti proti 'globoki' obrambi Slovaške in Romunije," so poudarili na spletni strani Totalfootballanalysis. Mladega vezista obenem odlikuje obrambna zavzetost, sploh pri visokem presingu na nasprotnikovo obrambo, kar je ena od glavnih odlik ukrajinske izbrane vrste.

Georgij Sudakov je poleg Vitalija Mikolenka in Artema Dovbika edini, ki je za Ukrajino v kvalifikacijah odigral vseh deset tekem. FOTO: Profimedia icon-expand

ROMUNIJA: V kvalifikacijah je enotnost nadomestila individualno kvaliteto V nasprotju z Belgijo in Ukrajino Romunija ne premore zvezdnikov svetovnega formata, a zato Euro ne pričakuje nič manj samozavestna. V kvalifikacijah je neporažena dobila svojo skupino in drugouvrščeno Švico prehitela za kar pet točk. "Enotnost in ekipni duh sta nas pripeljala do sem. Prepričan sem, da nam bosta pomagala priti v izločilne boje," je na začetku priprav samozavestno napovedal vezist Parme Dennis Man. Njegov klubski in reprezentančni soigralec Valentin Mihaila je podobno izpostavil: "V kvalifikacijah smo se naučili, da lahko z enotnostjo in zaupanjem drug drugemu dosežemo marsikaj." Selektor Edward Iordanescu na selektorski klopi sedi od januarja 2022, ko je stopil v čevlje svojega očeta Anghela, ki je Romunijo vodil v kar treh različnih obdobjih. V domači javnosti uživa veliko podporo prav zaradi že omenjene enotnosti svojih nogometašev. Velja za moža, ki je prerodil romunsko izbrano vrsto, ki jo čaka prvi veliki turnir po Euru 2016 v Franciji.

Zanimivo, Romuni so doslej na evropskih prvenstvih dosegli le eno zmago, ko so leta 2000 s 3:2 ugnali Angleže. Takrat se je edinkrat doslej zgodilo, da je Romunija napredovala v izločilne boje.

Prvi zvezdnik reprezentance je zagotovo Radu Dragusin, ki je pozimi iz Genoe prestopil v Tottenham. Za Spurse doslej sicer ni igral veliko, v Premier League je začel le štiri tekme, a je v tem času že pokazal, zakaj si ga je Ante Postecoglou želel v svojih vrstah. Zaradi eksplozivnosti in bogatega tehničnega znanja velja za prototip modernega osrednjega branilca. Na papirju je Romunija najšibkejša v napadu, kjer bo verjetno začenjal George Puscas. Za 28-letnikom je sila skromna sezona v Italiji, kjer je za Genoo in Bari na 27 nastopih le štirikrat meril v polno. Ima pa Iordanescu občutno več izbire na sredini, kjer bosta pod drobnogledom Nicolae Stanciu (Damac), s 14 zadetki najboljši strelec te generacije, in Ianis Hagi (Deportivo Alaves), sin legendarnega Gheorghea Hagija.

Lahko Romuni ponovijo uspeh izpred 24 letih, ko so po zmagi nad Anglij prišli do četrtfinala? FOTO: Profimedia icon-expand

SLOVAŠKA: Brez Hamšika, a še vedno z ogromno izkušnjami Po slovesu Marika Hamšika, nogometaša z največ nastopi in zadetki v zgodovini reprezentance, so lani poleti na Slovaškem obrnili nov list. In to sila uspešno, saj so se kljub dvema tesnima porazoma s Portugalci zanesljivo prebili na Euro in za seboj pustili Luksemburg ter Bosno in Hercegovino. Čeprav jim stavnice v skupini E pripisujejo najmanj možnosti za napredovanje, na Slovaškem trdno verjamejo, da bo selektor Francesco Calzona našel recept za uspeh. Pri tem bo veliko upov polagal na trdno obrambo na čelu s kapetanom Milanom Škriniarjem in odličnim vratarjem Martinom Dubravko (Newcastle United). Med glavnimi aduti Slovakov velja izpostaviti izkušnje. 37-letna Peter Pekarik (Hertha Berlin) in Juraj Kucka (Slovan Bratislava) sta za reprezentanco zbrala trimestno število nastopov in sta kljub zrelim nogometnim letom še vedno nepogrešljiva člana reprezentance.

Francesco Calzona je lahko zadovoljen s pripravljalnima obračunoma. Njegovi varovanci so ugnali San Marino in Wales, obakrat je bilo 4:0. FOTO: Profimedia icon-expand

Tržno najbolj vreden nogometaš reprezentance je s 35 milijoni osrednji branilec David Hancko, sicer član Feyenoorda. Sledita že omenjeni Škriniar in vezist Napolija Stanislav Lobotka. Na razširjenem seznamu selektorja Calzone se je precej presenetljivo znašel zgolj 18-letni krilni nogometaš Leo Sauer (Feyenoord), ki je debitiral marca na prijateljski tekmi z Norveško. "Nekaj mladih je bilo že prej z nami, nekatere še vključujemo. Iz dneva v dan postajajo bolj pomembni včlani reprezentance," je Calzona pred začetkom priprav namignil, da bi mu že v Nemčiji utegnil nameniti več priložnosti. Jo bo Sauer znal izkoristiti in nase opozoriti oglednike s celotne Evrope? V zahtevni in predvsem izenačeni skupini se zdi, da bi Slovaki krvavo potrebovali nenadejanega junaka ...

Za 18-letnega Lea Sauerja boste prav gotovo še slišali ... FOTO: Profimedia icon-expand

