Naraščanje napetosti v Torinu: 'Vlahović, usran človek!'

Nogometaši torinskega Juventusa so prišli do velike zmage nad Manchester Cityjem na zadnji tekmi Lige prvakov, na drugi strani pa jim v italijanskem prvenstvu ne gre vse po načrtih. Trenutno zasedajo 6. mesto Serie A, poraza sicer še niso doživeli, imajo pa ob šestih zmagah, kar 10 neodločenih izidov. No, po zadnjem sobotnem (2:2) proti Venezii so svoje nezadovoljstvo izrazili tudi navijači. Še posebej so bili ostri nad srbskim napadalcem Dušanom Vlahovićem. "Shitty man", so bili jasni privrženci Stare dame.

Dušan Vlahović je trenutno pri sedmih zadetkih v domačem prvenstvu in štirih v Ligi prvakov FOTO: AP icon-expand

Izjemen večer, ki so ga nogometaši Juventusa pričarali na zadnjem letošnjem krogu Lige prvakov proti Manchester Cityju (2:0), se zdi že pozabljen. Remi proti Venezii (2:2), četrti zaporedni v italijanskem prvenstvu, je znova sprožil polemike in kritike na račun ekipe. Ekipe, ki ne najde prave forme v domačem prvenstvu, katere kontinuiteta ni na visoki in želeni ravni. Bianconeri so šesti na lestvici z devetimi točkami zaostanka za prvo Atalanto, navijači tako po zadnjem sodnikovem žvižgu niso skrivali razočaranja.

Po koncu tekme so navijači odgovorili z glasnimi žvižgi, ki so bili namenjeni njihovim nogometašem. Kljub izjemno napetemu vzdušju na Allianz stadionu so igralci pristopili k Curvi, da bi nekoliko pomirili strasti. Glavni junak Dušan Vlahović, ki je zadel 11-metrovko za izenačenje, je bil še posebej na tapeti.

Srbski napadalec je od daleč izmenjal nekaj besed z nekaterimi izmed navijačev. "Spopad" se je končal tako, da se je nogometaš na poti v garderobo z ironičnimi gestami odobravanja obrnil proti tribuni, kar je še dodatno podžgalo že tako razgrete navijače. Ti so se odzvali z žaljivimi vzkliki, namenjenimi izključno njemu: "Vlahović, usran človek!" Trener Thiago Motta je pozneje sicer poskušal zmanjšati napetost z besedami: "Vsi želimo spremeniti to situacijo, navijači pa imajo seveda vso pravico izraziti svoje misli in čustva. Vsi skupaj delamo na izboljšavah."

Na koncu se je tudi Srb odločil za pomirjujoče sporočilo, in sicer nekaj ur po tekmi, ko so se glave nekoliko ohladile. Na svojih družbenih omrežjih je objavil nekaj besed, ki so bile seveda namenjene predvsem navijačem. "Povsem razumem to žalost zaradi zadnjih rezultatov in imajo vso pravico, da to javno izrazijo. Vedno sem vse spoštoval, vse dajem za to majico in se vsem tudi zahvaljujem za podporo, ki nam jo izkazujejo vsak dan. Sedaj je še pomembneje, da podpirate ekipo in da ostanemo enotni. Vsi skupaj!"