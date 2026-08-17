'Narisane offside črte so bile tehnično brezhibne'

Glavno in ključno sporočilo strokovne analize je, da so bile narisane offside črte tehnično brezhibne, celoten postopek njihovega risanja pa je bil povsem pravilen, korekten in izpeljan v skladu s pravili in tehničnimi protokoli, so med drugim zapisali pri Zvezi nogometnih sodnikov Slovenije (ZNSS).
Tehnične podrobnosti postopka
Pri določanju položaja igralcev so bili upoštevani vsi uradni parametri in referenčne točke: Branilčeva črta (modra): Postavljena je bila na branilčevo peto, ki je na tleh, zato vertikalna projekcija v tem primeru ni potrebna.
Napadalčeva črta (rdeča): Postavljena je bila na linijo ramen in vertikalno projicirana. Na osnovi navedenega je nedvomno, da je bil položaj igralca NK Olimpije pravilen, oziroma da ni bil v offside položaju. Čeprav je nepriporočljivo, da se ti posnetki objavljajo, so pri ZNSS izjemoma priložili še VAR output posnetek, iz katerega je razviden potek preverjanja VAR v konkretnem primeru (spodaj).
V spodnjih vrsticah si lahko preberete še strokovno pojasnilo izvajalca VAR tehnologije družbe Hawk-Eye Inovations, ki med drugim zagotavlja podporo UEFA na tekmah Lige prvakov, zakaj v situacijah, ko kamera ni popolnoma v offside liniji, prihaja do optične prevare in težav s percepcijo slike.
Pojasnilo družbe Hawk-Eye Inovations: Optična prevara zaradi perspektivne projekcije
Najpomembnejši dejavnik, ki je v javnosti in med gledalci privedel do napačnih vtisov ter dvomov, je težava s percepcijo slike.
Do napačnega dojemanja situacije prihaja izključno zaradi dejstva, ker kamere niso v idealni liniji z dejansko situacijo na igrišču. Perspektiva kamere pa ustvarja optično iluzijo oziroma popačenje globine, zaradi česar se človeškemu očesu položaj igralcev zdi drugačen, kot je v resnici. Tehnologija in sistem za risanje črt pa upoštevata kalibracijo igrišča ter tridimenzionalni prostor, kar odpravlja napake perspektive in omogoča objektivno ter matematično točno odločitev.
Offside črta mora biti vzporedna s prečno črto in črto kazenskega prostora v ravnini dejanskega igrišča, ne na 2D televizijski sliki. Ker kamera igrišče snema poševno in z višine, perspektivna projekcija spremeni navidezne kote. Zato dve črti, ki sta na igrišču popolnoma vzporedni, na posnetku nista nujno videti vzporedni. Če bi offside črto na zaslonu VAR preprosto narisal na 2D sliki vzporedno s črto kazenskega prostora ali prečno črto, bi bila ta črta dejansko napačna. Točna vzporednost črt se zato določa iz kalibrirane perspektive igrišča, ne pa z ravnilom na 2D zaslonu.
Pri družbi Hawk-Eye Inovations ugotavljajo, da je bil celoten postopek izpeljan transparentno, strokovno in brez napak, končna odločitev pa je brez dvoma pravilna.
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