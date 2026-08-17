'Narisane offside črte so bile tehnično brezhibne'

Glavno in ključno sporočilo strokovne analize je, da so bile narisane offside črte tehnično brezhibne, celoten postopek njihovega risanja pa je bil povsem pravilen, korekten in izpeljan v skladu s pravili in tehničnimi protokoli, so med drugim zapisali pri Zvezi nogometnih sodnikov Slovenije (ZNSS).

Tehnične podrobnosti postopka

Pri določanju položaja igralcev so bili upoštevani vsi uradni parametri in referenčne točke: Branilčeva črta (modra): Postavljena je bila na branilčevo peto, ki je na tleh, zato vertikalna projekcija v tem primeru ni potrebna. Napadalčeva črta (rdeča): Postavljena je bila na linijo ramen in vertikalno projicirana. Na osnovi navedenega je nedvomno, da je bil položaj igralca NK Olimpije pravilen, oziroma da ni bil v offside položaju. Čeprav je nepriporočljivo, da se ti posnetki objavljajo, so pri ZNSS izjemoma priložili še VAR output posnetek, iz katerega je razviden potek preverjanja VAR v konkretnem primeru (spodaj).

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V spodnjih vrsticah si lahko preberete še strokovno pojasnilo izvajalca VAR tehnologije družbe Hawk-Eye Inovations, ki med drugim zagotavlja podporo UEFA na tekmah Lige prvakov, zakaj v situacijah, ko kamera ni popolnoma v offside liniji, prihaja do optične prevare in težav s percepcijo slike.

Pojasnilo družbe Hawk-Eye Inovations: Optična prevara zaradi perspektivne projekcije