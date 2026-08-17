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Nogomet

'Narisane offside črte so bile tehnično brezhibne'

Ljubljana, 17. 08. 2026 09.01 pred 1 uro 2 min branja 9

Avtor:
A.V.
Sporen gol Olimpije

Zaradi odzivov in razprav v javnosti glede situacije ob zadetku Jošta Urbančiča v prvem polčasu prvenstvene tekme med večnima rivaloma NK Olimpija in NK Maribor so se pri Zvezi nogometnih sodnikov Slovenije (ZNSS) odločili podati uradno in strokovno pojasnilo glede postopka preverjanja in risanja linij (offside črt).

Glavno in ključno sporočilo strokovne analize je, da so bile narisane offside črte tehnično brezhibne, celoten postopek njihovega risanja pa je bil povsem pravilen, korekten in izpeljan v skladu s pravili in tehničnimi protokoli, so med drugim zapisali pri Zvezi nogometnih sodnikov Slovenije (ZNSS).

Tehnične podrobnosti postopka

Pri določanju položaja igralcev so bili upoštevani vsi uradni parametri in referenčne točke: Branilčeva črta (modra): Postavljena je bila na branilčevo peto, ki je na tleh, zato vertikalna projekcija v tem primeru ni potrebna.

Napadalčeva črta (rdeča): Postavljena je bila na linijo ramen in vertikalno projicirana. Na osnovi navedenega je nedvomno, da je bil položaj igralca NK Olimpije pravilen, oziroma da ni bil v offside položaju. Čeprav je nepriporočljivo, da se ti posnetki objavljajo, so pri ZNSS izjemoma priložili še VAR output posnetek, iz katerega je razviden potek preverjanja VAR v konkretnem primeru (spodaj).

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V spodnjih vrsticah si lahko preberete še strokovno pojasnilo izvajalca VAR tehnologije družbe Hawk-Eye Inovations, ki med drugim zagotavlja podporo UEFA na tekmah Lige prvakov, zakaj v situacijah, ko kamera ni popolnoma v offside liniji, prihaja do optične prevare in težav s percepcijo slike.

Pojasnilo družbe Hawk-Eye Inovations: Optična prevara zaradi perspektivne projekcije

Najpomembnejši dejavnik, ki je v javnosti in med gledalci privedel do napačnih vtisov ter dvomov, je težava s percepcijo slike.

Do napačnega dojemanja situacije prihaja izključno zaradi dejstva, ker kamere niso v idealni liniji z dejansko situacijo na igrišču. Perspektiva kamere pa ustvarja optično iluzijo oziroma popačenje globine, zaradi česar se človeškemu očesu položaj igralcev zdi drugačen, kot je v resnici. Tehnologija in sistem za risanje črt pa upoštevata kalibracijo igrišča ter tridimenzionalni prostor, kar odpravlja napake perspektive in omogoča objektivno ter matematično točno odločitev.

Offside črta mora biti vzporedna s prečno črto in črto kazenskega prostora v ravnini dejanskega igrišča, ne na 2D televizijski sliki. Ker kamera igrišče snema poševno in z višine, perspektivna projekcija spremeni navidezne kote. Zato dve črti, ki sta na igrišču popolnoma vzporedni, na posnetku nista nujno videti vzporedni. Če bi offside črto na zaslonu VAR preprosto narisal na 2D sliki vzporedno s črto kazenskega prostora ali prečno črto, bi bila ta črta dejansko napačna. Točna vzporednost črt se zato določa iz kalibrirane perspektive igrišča, ne pa z ravnilom na 2D zaslonu.

Pri družbi Hawk-Eye Inovations ugotavljajo, da je bil celoten postopek izpeljan transparentno, strokovno in brez napak, končna odločitev pa je brez dvoma pravilna.

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KOMENTARJI9

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Tomvojo
17. 08. 2026 11.04
Sory, so že fantje spodaj pravilno ugotovili, opravičilo, nisem prej pogledal, je pa to bistvo da tudi var goljufa.
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0 0
Tomvojo
17. 08. 2026 11.01
Črta vara bi morala biti vzporedna z črto 16m prostora, in ne se zgovarjat na paralakso,
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0 0
seter73
17. 08. 2026 10.36
kam damo a na ramo.., ja na ramo.., ce ke vse opticna varka kot pravi proizvajalec opreme zakaj potem niso pogledali se napadalceve noge in kolena ?
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0 0
mackon08
17. 08. 2026 10.29
Delajo se norca iz nas, že po navadnem posnetku se je videlo da je offside. Banda pokvarjena.
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+3
4 1
Pinokio
17. 08. 2026 10.27
NK Maribor tako vedno, ko izgubijo obtožujejo druge za napake. Če bi bili sami res tako dobri, kot so prepričani da so, potem bi dali še kakšen gol in ne bi bilo nobenih dilem z igrišča.
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-5
1 6
mackon08
17. 08. 2026 10.33
Pinokio nima veze kako slab je kdo, sodniška odločitev ne sme vplivati na rezultat.
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+3
3 0
wsharky
17. 08. 2026 10.17
brez tega Juga, nk-bezigrad tako ali tako ne more zmagat
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+2
6 4
Torcidas
17. 08. 2026 10.09
Poglejte črte kazenskega prostorabon črte obeh igralcev, 30 stopinj razlike.
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+3
3 0
seter73
17. 08. 2026 10.38
res je, kakor kopi je projekcija te crti mi morali biti vzporedni
Odgovori
0 0
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