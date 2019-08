Narobe svet v Parizu: Neymarju ovacije, Mbappe in Cavani poškodovana

Po tem, ko ga je "zapeklo" v mišici in je obležal ob robu igrišča, so Mbappeju pomagali na noge in ga odpeljali v slačilnico.

Po tem, ko so lahko vse poletje prebirali o njegovi želji po odhodu iz Pariza, so navijači PSG pred prvo ligaško tekmo nove sezone izobesili več grozečih transparentov proti Brazilcu, ki so mu med drugim sporočili, da naj se "ne vrača". A v zadnjih dneh je bilo v francoskih medijih moč prebrati, da je prišlo do otoplitve odnosov med Brazilcem in vodilnimi v klubu, po tem, ko očitno do njegovega prestopa v Barcelono oziroma Real Madrid ne bo prišlo, pa so očitno z njim bojno sekiro hitro zakopali tudi navijači. Na tekmi s Toulousom se ga namreč niso lotili, v nekem trenutku naj bi se na pariškem stadionu slišalo celo skandiranje "Neymar, Neymar, obožujemo te!".

Paris Saint-Germain je na stadionu Parc des Princes zanesljivo ugnal Toulouse (4:0), a zmago drago plača, saj sta se poškodovala kar dva napadalca. Ob odsotnosti Neymarja Jr. nesporni prvi zvezdnik ekipe KylianMbappebo moral tako kot Urugvajec Edinson Cavanipočivati več tednov, zato je trener Thomas Tuchelpod še večjim pritiskom, da v igro v naslednjih dneh prvič po 11. maju pošlje problematičnega Brazilca.

Tuchel je sicer pred tekmo s Toulousom dejal, da Neymar Jr., ki že dlje časa trenira s soigralci, a ni nastopil na nobenem od pripravljalnih obračunov, ne bo nastopil vse do razrešitve vseh vprašanj o nadaljevanju kariere v Parizu.

Tuchel: Če bi bila odločitev le moja ...

"Želimo si, da bi bilo vsega skupaj čim prej konec. Žal se to danes še ni zgodilo, a bil je že čas, da bi zaigral," je po tekmi dejal Tuchel."(Športni direktor, op. a.) Leonardo ve, da si želim reči čim prej zgladiti, a vse je odvisno le od njega. Situacija v tem trenutku ni povsem jasna in reči moramo postaviti na svoje mesto. Vedno je pomembno, da igra. Odločitev za naslednjo tekmo (v Metzu, op. a.) ni le moja. Če bi bila, bi danes igral."

MBAPPE

Mbappe naj bi po prvih podatkih počival najmanj tri in največ štiri tedne, potem ko si je na nedeljski tekmi poškodoval zadnjo stegensko mišico. Težave s poškodbami se v vrstah PSG hitro kopičijo, počivati bo moral tudi Cavani, medtem ko je po novem na stranskem tiru tudi Abdou Diallo, že od prej pa so poškodovani Julian Draxler, Thilo Kehrer, Layvin Kurzawain novinec Ander Herrera. Mbappe je že prestal tudi podrobnejši pregled v bolnišnici in dnevnik Le Parisien ocenjuje, da ne bo nared niti za prvo tekmo v skupinskem delu Lige prvakov.

Prevetritev zdravniške službe zaenkrat ne pomaga

To bo zaradi kazni, ki jo je prejel po žaljenju slovenskih sodnikov na čelu s Koprčanom Damirjem Skomino, skupaj s še dvema evropskima obračunoma gotovo izpustil tudi Neymar Jr., medtem ko na Mbappeja ne bo mogel računati niti selektor francoske izbrane vrste Didier Deschamps (svetovne prvake v kvalifikacijah za Euro 2020 čakata Albanija in Andora).

Cavani naj bi moral po udarcu v kolk počivati tri tedne, Tuchel pa je po tekmi napovedal, da bo zahteval pojasnila iz vrst zdravniške službe. Težave z "epidemijo" poškodb so imeli Parižani namreč že v zaključku lanske sezone, Neymar Jr. je denimo zaradi dveh poškodb stopalnice izpustil ključne tri mesece sezon v zadnjih dveh koledarskih letih, odkar je postal član PSG. Francoski prvaki so sicer prevetrili zdravniško službo, a rezultatov (še) ni, zdaj pa se bodo morali v napadu zanesti na Erica Maxima Choupa-Motinga, novinca PablaSarabioin Angela di Mario, ki se v nedeljo z zapravljeno enajstmetrovko ni najbolj izkazal, je pa dva gola (to sta bila šele njegov četrti in peti v dresu Parižanov v slabem letu) prispeval ravno Choupo-Moting.

CAVANI