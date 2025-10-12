Svetli način
Nogomet

Naročil Šeškov dres in prejel pošiljko z napako, nato je sledila velika gesta

Ljubljana, 12. 10. 2025 18.49 | Posodobljeno pred 29 minutami

Priljubljenost slovenskega reprezentančnega napadalca in od poletja tudi člana Manchester Uniteda Benjamina Šeška raste iz dneva v dan. Številni privrženci slovitega angleškega kluba ne tratijo ne časa ne denarja v želji, da si čim prej priskrbijo dres 22-letnega Radečana. In tako je bilo z enim od številnih Šeškovih navijačev, ki si je zaželel rdečega dresa s številko 30, pri čemer pa ni slutil, da bo po odprtju težko pričakovane pošiljke neugodno presenečen.

Slovenski navijač rdečih vragov Jaka Ilc je torej pred slabim mesecem dni naročil dres Benjamina Šeška. Do tu vse lepo in prav, a kaj, ko je po odprtju pošiljke lahko le obnemel ob pogledu na hrbtno stran dresa s številko 30, kjer sta se pri priimku nogometaša pri črkah Š 'bohotili' narobe obrnjeni strešici.

Zmedenemu Ilcu napaka seveda ni bila po godu, kar je jasno izrazil v objavi na socialnem omrežju "X". "Kako je to mogoče?" se je spraševal navijač Manchester Uniteda in bržkone pomislil, da se bo moral zadovoljiti s pošiljko z napako. 

A po treh tednih se je Ilcu naposled le narisal nasmeh na obraz, ko je prejel pravo pošiljko s podpisom od nikogar drugega kot Benjamina Šeška. Dvaindvajsetletni Radečan se je namreč hitro odzval in potrudil za odpravo nevsakdanje napake ter tako s simpatično gesto navijaču bržčas polepšal kar preostanek koledarskega leta 2025.

"Vse se je uredilo po zaslugi Šeška in njegove ekipe, ki so mi poslali dres z njegovim podpisom. To je bila majhna napaka trgovine, ki pa se je popravila z veliko gesto," je po srečnem epilogu še zapisal Ilc. 

nogomet benjamin šeško manchester united dres podpis napaka
JAZsemTI
12. 10. 2025 21.28
Fefko
JAZsemTI
12. 10. 2025 21.27
Me tratijo časa. Tratijo pa denar.
ReAnDa
12. 10. 2025 21.21
Kar predolgo čakam na kakšno enajstmetrovko za Slo.
Veščec
12. 10. 2025 21.15
-1
še dobro da niso še številko falil.
a res1
12. 10. 2025 21.13
+1
Les ispod majice je enak na obeh slikah. A ima dve majice? Napis na prvi je vodoraven, na drugi sliki pa okrivljen. Mislite si svoje.
jurist
12. 10. 2025 21.05
-1
Kr neki. Je treba ustvarjat enega idola v medijih. Mislim, da večini navijačev še ni prirastel k srcu…
