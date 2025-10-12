Naročil Šeškov dres in prejel pošiljko z napako, nato je sledila velika gesta

Slovenski navijač rdečih vragov Jaka Ilc je torej pred slabim mesecem dni naročil dres Benjamina Šeška . Do tu vse lepo in prav, a kaj, ko je po odprtju pošiljke lahko le obnemel ob pogledu na hrbtno stran dresa s številko 30, kjer sta se pri priimku nogometaša pri črkah Š 'bohotili' narobe obrnjeni strešici.

Zmedenemu Ilcu napaka seveda ni bila po godu, kar je jasno izrazil v objavi na socialnem omrežju "X". "Kako je to mogoče?" se je spraševal navijač Manchester Uniteda in bržkone pomislil, da se bo moral zadovoljiti s pošiljko z napako.

A po treh tednih se je Ilcu naposled le narisal nasmeh na obraz, ko je prejel pravo pošiljko s podpisom od nikogar drugega kot Benjamina Šeška. Dvaindvajsetletni Radečan se je namreč hitro odzval in potrudil za odpravo nevsakdanje napake ter tako s simpatično gesto navijaču bržčas polepšal kar preostanek koledarskega leta 2025.

"Vse se je uredilo po zaslugi Šeška in njegove ekipe, ki so mi poslali dres z njegovim podpisom. To je bila majhna napaka trgovine, ki pa se je popravila z veliko gesto," je po srečnem epilogu še zapisal Ilc.