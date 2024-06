Naš sprehod z Janom Oblakom presenetil navijače

Ko nogometni navdušenci kupijo vstopnico za ogled praznega domačega stadiona, upajo, da bodo lahko prečesali čim več prostorov, kjer se gibajo njihovi ljubljenci, kadar jih kamera ne lovi na zelenici. Morda, morda koga od svojih junakov uzrli vsaj od daleč. Da bi kdo od njih prikorakal mimo, si niti sanjati ne upajo. Prav to pa se je zgodilo navijačem Atletica, ko se je neko torkovo popoldne na hodniku Metropolitana nenadoma prikazal Jan Oblak iz mesa in krvi.

Kako oboževan je slovenski nogometni vratar Jan Oblak med navijači madridskega kluba, smo se lahko prepričali že na velikonočni ponedeljek, ko smo si zvečer ogledali tekmo njegovega moštva v enem izmed lokalnih barov. Atletico Madrid ima gorečo bazo navijačev tudi med prišleki iz Srednje in Južne Amerike. Družbo so nam delali tudi Victor, Roberto, Marcela in Diego, med drugim smo izvedeli, da je Marcelin vnuk v Kolumbiji dobil ime prav po našem nogometašu.

Naslednji dan nas je čakalo snemanje prispevka za oddajo Vsi za naše!. Oblak nas je sprejel na stadionu Metropolitano, ki je Atleticov dom od sezone 2017/2018. Številnim navijačem se sicer še vedno toži po prejšnjem stadionu Vincente Calderon, saj pravijo, da je bila akustika na bregu Manzanaresa nenadkriljiva. Metropolitano leži v neposredni bližini letališča Barajas in je nekoliko večji, sprejme 70.000 gledalcev.

Niso mogli verjeti svojim očem Nekateri navijači pa si želijo klubske stadione ogledati tudi takrat, ko so prazni. Vstopnica za ogled stadiona jih namreč ne popelje samo do sedeža, ampak tudi v notranjost stadiona. Vmes se sicer ves čas ozirajo naokrog v upanju, da bodo vsaj bežno uzrli koga, povezanega s klubom. Da bi mimo prikorakal eden največjih zvezdnikov, pa vsekakor niso pričakovali.

Jan Oblak je v vrste Atletica prestopil pred 10 leti in jih še vedno ni zapustil. FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Vratar, ki mrežo Atletica brani že celo desetletje, je eden najbolj priljubljenih igralcev. Njegovi dresi gredo za med, ves stadion mu pogosto prepeva pesem: "Obi, Oblak, cada dia te quiero mas*," s katero mu v španščini sporočajo, da ga imajo vsak dan raje.

Med razkazovanjem stadiona FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

"O, moj bog, pa saj to je Oblak!" so se zaslišali vzliki, ko smo prišli po hodniku, ki je vodil iz garderobe. Čeprav je bilo snemanje v teku, se je čez obraz našega nogometaša razlezel nasmeh in takoj si je vzel čas, da je ugodil prošnjam za selfije. Tak scenarij se je nato ponovil še nekajkrat, saj je bilo takrat na stadionu precej skupinic, zato smo le počasi napredovali, ko nam je Oblak razkazoval posamezne prostore.

Največ sreče so imeli tisti, katerih pot se je z našo križala prav na zelenici. Tam smo se zadržali najdlje časa, saj smo ob in na igrišču posneli večino materiala za prispevek, ki si ga boste na naši televiziji lahko ogledali nocoj. Gruča oboževalcev je ves ta čas (ne)potrpežljivo čakala, da pridejo na vrsto še oni, in nazadnje so res.

'Brez njih bi bili precej manj pomembni, kot smo' "Odvisno, v kakšni situaciji si. Morda je v kakšnem trenutku malo naporno in te moti, ampak vseeno so to stvari, ki godijo. So dokaz, da si na pravi poti, da delaš dobre stvari. Če te ljudje občudujejo, je to veliko lepše, kot da te ne marajo," je dejal v pogovoru z našim novinarjem Janom Lukačem, ko je beseda nanesla na nenehno pozornost, ki so je slavni športniki ves čas deležni.

"So morda kakšni trenutki, ko te nekoliko zmoti, ampak do takih trenutkov niti ne bi smelo priti. Hvaležni moramo biti vsem, ki nas spodbujajo, nas gledajo, navijajo za nas, saj bi bili brez njih precej manj pomembni, kot smo. Igraš zato, ker si sanjal, da bi igral, toda na koncu ti dajo vsi ti ljudje, vsa ta množica, ki te spremlja in spodbuja, ta dodaten plus, to dodatno motivacijo, da si ti potem na terenu lahko še boljši," je dodal.

Kako je Jan Oblak za našo ekipo odprl vrata slovitega Metropolitana, ki je za Škofjeločana vrsto let praktično drugi dom, si boste lahko ogledali že danes zvečer v oddaji Vsi na naše!.

