Legendarni Nash znal proslaviti uvrstitev njegovega kluba v špansko La Ligo

Legendarni košarkar lige NBA Steve Nash , nekdanji soigralec Gorana Dragića pri Phoenix Suns, je leta 2016 skupaj z lastnikom franšize Suns Robertom Sarverjem in nekdanjim ameriškim nogometnim reprezentantom Stuartom Holdenom z 20,6 milijoni evrov kupil del kluba Mallorce in postal večinski lastnik kluba. Nash je sicer tudi eden od članov upravnega odbora kluba

Za veliko zmago Mallorce v Palmi de Mallorca so poskrbeli hrvaški napadalec Ante Budimir, stari znanec španskih zelenic Salva Sevilla in Abdon Prats, ki je odločilni, tretji zadetek prispeval v 82. minuti tekme. Zadel je z velike razdalje, projektil pa je bil prevelik zalogaj za vratarja Daniela Gimeneza.

Mallorca je iz prve Lige izpadla leta 2013, leta 2017 pa so nogometaši Mallorce izpadli celo v tretjo špansko ligo. V dveh sezonah so se tako ekspresno prebili nazaj med elito. Po rednem delu so sicer osvojili peto mesto v drugi ligi. Z napredovanjem so se pridružili Osasuni in Granadi, ki prav tako potujeta v elitno špansko ligo.