Messijev gol zaman, Miami bo moral v odločilno tekmo za obstanek

Nashville, 02. 11. 2025 09.53 | Posodobljeno pred 45 minutami

Nashville je v drugem obračunu prvega kroga končnice lige MLS zmagal proti Interju iz Miamija z 2:1. Lionel Messi je sicer zadel v polno, kljub temu pa bo o napredovanju odločala tretja tekma. Prvi dvoboj je Miami dobil s 3:1.

Že drugo leto zapored sta Lionel Messi in Inter Miami v končnico vstopila kot glavni favorit za osvojitev naslova v ligi MLS. In že drugo leto zapored ju v prvem krogu čaka odločilna tekma za obstanek. V prvem dvoboju so brez težav premagali Nashville, a tokrat niso našli pravega ritma. Večino tekme so zaostajali. Messi je v 89. minuti zadel in Miamiju vlil nekaj upanja, a do izenačenja niso prišli.

Po devetih minutah so gostje že zaostajali. Sam Surridge, drugi strelec lige za Messijem, je izsilil in uspešno izvedel enajstmetrovko. Malo pred polčasom je Miami prejel še drugi, precej poceni zadetek. Branilec Josh Bauer je po kotu ob neodločnem Rodrigu De Paulu z bližine potisnil žogo v mrežo.

Nashville
Nashville FOTO: AP

Miami se je večkrat med tekmo počutil oškodovanega zaradi odločitev sodnika. Pri prvem golu Nashvilla je Surridge deloval kot da je v prepovedanem položaju, a zastavica ni bila dvignjena. Tudi video sodniki (VAR) niso imeli na voljo natančne tehnologije, kot jo uporabljajo v angleški Premier ligi in drugih evropskih ligah. VAR lahko posreduje le, če je z jasnim video dokazom očitno, da je odločitev na igrišču napačna, a v tem primeru ni bilo kota kamere, ki bi natančno pokazal položaj Surridga in zadnjega branilca Maxija Falcona.

Pol ure pozneje bi lahko Miami dobil enajstmetrovko tudi sam. Messi je z izjemno podajo med branilce lepo zaposlil Jordija Albo, ki je poslal nizek predložek skozi kazenski prostor naravnost pred Tadea Allendeja. Ta bi verjetno zadel, a ga je branilec Bauer pri sprintu najprej rahlo potegnil za roko, nato pa tik pred udarcem še za dres. Noben od obeh prekrškov ni bil izrazit, a oba sta očitno vplivala na Allendeja. Sodnik Allen Chapman prekrška ni dosodil.

Miami si je pripravil še nekaj priložnosti, a Nashville jih je imel več. Po porazu na prvi tekmi (1:3) so domačini tokrat pritisnili in spremenili igro v fizičen boj. Messija so učinkovito zaustavili s tem, da so mu onemogočili prejemanje žoge v noge. Lahko bi zadeli še tretjič, preden je Miami sploh dosegel svoj gol.

Na vzhodu je Philadelphia Union brez težav napredovala v naslednji krog. Chicago Fire so premagali s 3:0, potem ko so gostje storili dve veliki napaki. Vodilna ekipa lige, Union, bo zdaj, tako kot Vancouver, morala na naslednjo tekmo končnice počakati kar 21 dni zaradi prihajajočega reprezentančnega premora.

