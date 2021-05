Naslednik Hodgsona Lampard?

Roy Hodgson , ki je trenersko pot začel leta 1976 pri Halmstadu na Švedskem, je od septembra 2017 poskrbel, da je Crystal Palace postal stabilen prvoligaš. " Po več kot 45 letih trenerskega dela sem se odločil, da je čas, da zapustim najvišjo angleško ligo. Mislim, da je za nami še ena uspešna sezona, v kateri smo si zagotovili obstanek v prvi ligi, tako da je to pravi trenutek za slovo ," je za klubsko spletno stran dejal Hodgson. Ta je v sezoni 2017/18 ekipo prevzel, ko je bila ta po štirih tekmah in pod vodstvom Franka De Boera brez točk, potem pa je z njo osvojil 11., 12. in 14. mesto ter poskrbel za njen najdaljši niz igranja v angleški eliti.

Eddie Howe, Sean Dychein Frank Lampard so med imeni, ki jih omenjajo kot kandidate za naslednika Hodgsona, ki je kot trener vodil številne klube; med večjimi sta Inter Milano in Liverpool, bil pa je tudi selektor Švice, Združenih arabskih emiratov in Anglije. Po pisanju otoških medijev pa je najbližje klopi Lampard.