'Naslednik Messija' se še naprej muči s poškodbami

Ansu Fati in Lionel Messi

Ansu Fati se je leta 2019 na sceni pojavil kot najstnik, ki se je hitro prikupil navijačem blaugrane. Tisti najbolj optimistični so v njem po nekaterih dobrih predstavah videli celo naslednika velikega Lionela Messija . Mladi Španec je od Argentinca nasledil znamenito desetico, ki so jo pred tem nosili tudi Ronaldinho , Juan Roman Riquelme ter Rivaldo .

Toda 22-letni Fati je imel v zadnjih sezonah številne težave s poškodbami, tudi posoja pri Brightonu se ni izšla po njegovih željah. Fati si je leta 2020 poškodoval meniskus, po operaciji pa je bil odsoten z igrišč skoraj leto dni. Sledile so težave s tetivo in mečo, tokrat pa mu preglavice povzroča stegenska mišica.

Tako Barcelona kot tudi Real Madrid imata v zadnjem času precej težav s poškodbami. Lamine Yamal, ki je podrl prav Fatijev rekord kot najmlajši igralec in strelec Barcelone, ima poškodovan gleženj in prav tako ne bo mogel igrati vsaj tri tedne, Robert Lewandowski ima težave s hrbtom, na seznamu poškodovanih so tudi vratar Marc-Andre ter Stegen, Andreas Christensen, Ronald Araujo, Marc Bernal ter Feran Torres.