'Naslednji Messi' zapušča Barcelono, prihaja 'švedski Messi'

Švedski najstnik Roony Bardghji naj bi v kratkem podpisal pogodbo z Barcelono, kjer imajo za "švedskega Messija" velike načrte. Podobne so imeli pred leti tudi za Ansuja Fatija, ki so ga v katalonski prestolnici označili za "naslednjega Messija", 22-letnik pa bo kmalu zapustil Barco in podpisal za Monaco, ki bo pripeljal tudi Paula Pogbaja.