Naslednji tekmeci slovenskih nogometašev uspešni proti Alžiriji

Švedi, ki bodo 5. septembra v Stožicah prvi tekmeci Slovenije v kvalifikacijski skupini B, so proti severnoafriški reprezentanci vodili že s 4:0, na koncu pa malce trepetali za zmago.

Čeprav oslabljeni po številnih odsotnostih, manjkala sta med drugimi tudi zvezdniška napadalca Alexander Isak in Viktor Gyökeres, so se Švedi zanesli na Kena Sema, ki je dosegel hat-trick po zadetkih v 14., 39. in 50. minuti. Na 4:0 je povišal Anton Saletros v 56. minuti.

Do konca dvoboja so trikrat zadeli Alžirci, pod gole pa so se podpisali Ismael Bennacer (64.), Yassine Benzia (71.) in Nabil Bentaleb (86.).

Varovanci Jona Dahla Tomassona so že pred dnevi v gosteh slavili proti Madžarski z 2:0 in tako kot Slovenci končali ta cikel z dvema zmagama.