Naslednjo sezono v evropskih tekmovanjih 11 angleških ekip?

11 ekip v Evropi?

Kako izgleda scenarij, po katerem bi prihodnjo sezono v evropskih tekmovanjih igralo kar 11 angleških ekip? Liverpool, Arsenal, Nottingham Forest in Manchester City končajo na vrhu ligaške razpredelnice in se uvrstijo v Ligo prvakov. Na račun angleških uspehov v Evropi se v Ligo prvakov uvrsti tudi peti Newcastle. Brighton konča na šestem mestu in naslednjo sezono igra Ligo Evropa, Bournemouth pa konča na sedmem mestu in si Ligo Evropa zagotovi z zmago v FA pokalu. Chelsea konča na osmem mestu in se v Ligo Evropa prebije z zmago v Konferenčni ligi, Aston Villa pa konča na devetem mestu in si Ligo prvakov zagotovi z zmago v letošnji izvedbi najelitnejšega klubskega tekmovanja. Manchester United ali Tottenham konča na desetem mestu in se v Ligo prvakov uvrsti z zmago letošnje Lige Evropa.

Če bi se to uresničilo, mesta v play-offu Konferenčne lige, ki si ga je Newcastle prislužil z zmago v ligaškem pokalu, ne bi bilo mogoče dodeliti nobeni od desetih najboljših ekip, saj bi se vse uvrstile v drugo evropsko tekmovanje. Mesto bi prejela ekipa, ki bi končala na 11. mestu Premier lige, s tem bi pa naslednjo sezono v Evropi spremljali z naskokom največje število predstavnikov iz ene države.