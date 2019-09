Našli žensko, ki je Ronaldu dajala hamburgerje: Bil je najbolj sramežljiv

Na Portugalskem so že našli eno od žensk, ki je v času odraščanja Cristiana Ronalda enemu največjih svetovnih zvezdnikov kot prodajalka v kiosku s hitro hrano večkrat pomagala s hamburgerji, ki jih Ronaldu in še nekaterim prijateljem ni bilo potrebno plačati. Gre za Paulo Leco , ki se z veseljem spominja tistih dni v Lizboni, ko seveda še ni vedela, da je med nadobudnimi nogometaši tudi eden največjih vseh časov.

"Pojavili so se pred kioskom, kot da jih vse skupaj niti ne bi zanimalo,"je za Radio Renascencadejala Lecova, ki je s kariero v prodajalni hitre hrane medtem že zaključila. "Ko je bilo preveč hamburgerjev, nam je vodja izmene dal dovoljenje, da smo jim jih lahko dali. Eden od teh fantov je bil Cristiano Ronaldo, ki je bil najbolj sramežljiv. Ponavadi ni bil on tisti, ki me je prosil, držal se je bolj zadaj. Da, tako je bilo skoraj vsak konec tedna zvečer,"je nadaljevala.

'Večerja? Gotovo bom prišla ...'

Povedala je še, da se bo z veseljem udeležila večerje, ki ji jo je v intervjuju za ITVs Piersom Morganomobljubil zvezdnik Juventusa, predvsem pa je zadovoljna, da njeni zgodbi po zaslugi Ronalda zdaj verjame veliko več ljudi, potem ko ni uspela prepričati niti lastnega sina.

"Še vedno se zelo zabavam. Sinu sem povedala, a mi ni verjel, češ da njegova mama nikoli ni mogla dati hamburgerja Cristianu Ronaldu,"je še povedala Lecova. "Moj mož je za to vedel, nekajkrat me je prišel zvečer iskat in je vse skupaj videl. Zabavno se je vrniti v času in lepo je, da je pokazal svojo skromnost. Da zdaj manjka le še njegovo povabilo na večerjo? (smeh) Če se bo zgodilo, se bo zgodilo, ljudje zdaj vsaj vedo, da to ni izmišljotina. Gotovo bom prišla. Najprej se mu bom zahvalila, nato pa bova imela čas, da se spominjava preteklosti."

