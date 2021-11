Dani Alves: Če ne bom uspešen, bom sam spakiral svoj kovček. Ciao!

Pero, s katerim je podpisal novo pogodbo z Barcelono, je Dani Alves kar poljubil. Ljubezen, ki jo čuti do kluba, s katerim je osvojil kar 23 pokalov, je bila očitna. "Jaz sem eden od vas," je okoli 10 tisočim zbranim navijačem Barcelone navdušeno povedal 38-letni Brazilec. O svojih novih soigralcih je povedal: "V zadnjih letih so na svoja ramena naložili negativne stvari. Čas je za spremembo in moramo biti pozitivni. To je moja misija tu," je svoje poslanstvo v Barceloni razložil Alves.