'Nasprotnik je kakovosten, dobro organiziran, a premagljiv'

Pričakujem podoben Klaksvik kot na prvi medsebojnji tekmi. Agresiven, organiziran in nevaren ob prekinitvah. Nič nas ne sme presenetiti, čaka nas zelo težka tekma. Slišim, da smo podcenjevali nasprotnike, ampak daleč od tega. Verjamem pa, da so premagljivi.

Strateg aktualnih prvakov iz slovenske prestolnice je nadaljeval: " Na vsaki tekmi želimo biti nevarnejši za gol nasprotnika. V tem segmentu igre nas čaka še veliko dela. To ni nobena skrivnost. Če začnem pri vratarju, kjer se začenja napad. Denis Pintol nima prvoligaških izkušenj, obenem že dolgo časa ni branil, a vseeno deluje dobro. Zavedam se, kakšen nogomet mora igrati Olimpija, a rabimo čas. Nisem čarovnik in čez noč zagotovo ne bo šlo. "

Predstava Ljubljančanov na Ferskih otokih je požela veliko kritik, vendar je trener Zeljković povedal, da bi se lahko izteklo drugače, če bi Mustafa Nukić v uvodu tekme izkoristil lepo priložnost. " Imamo ogromno novih igralcev, ki doslej niso imeli vidne vloge v svojih klubih. Vse to se mora uigrati, povezati, kar ni lahko, za nameček pa je potrebno še nizati zmage. Ne želim si igrati nogometa, kot smo ga prikazali na zadnji tekmi, a vse to je proces. Kljub temu verjamem, da bomo zmagovali z bolj napadalno igro ter da bodo ob tem zadovoljni tudi gledalci ," je v pričakovanju mednarodnega izziva dejal strateg zmajev, ki pričakuje vsesplošni napredek v igri zmajev že v kratkem.

"Daleč smo še od podobe, ki si jo želim, a to je normalno. Časa ni veliko, ritem je naporen, dobrega treninga praktično niti ne moremo narediti. V življenju se pač moraš prilagajati. Veseli me, da fantje sledijo navodilom in izvajajo tisto, kar se dogovorimo. Ekipno moramo zagotovo dati več in potem bomo dosegali tudi več golov," je še dejal Zeljković.