'Navadili smo se na zmage v Ligi prvakov, ob tem pa pozabili na prvenstveno lovoriko'

Nogometaši madridskegaRealas preteklo sezono upravičeno niso povsem zadovoljni. V prvenstvu so končali daleč zadaj za katalonsko Barcelono, v Ligi prvakov so se poslovili po porazu z Ajaxom v osmini finala. Davek je tako že marca moral plačati Santiago Solari, ki je na trenerski stol sedel po odhodu Julena Lopeteguija. Zadnjih nekaj mesecev je ekipi tako vnovič poveljeval Zinedine Zidane, ki je galaktike trikrat zapored popeljal do naslova Lige prvakov.