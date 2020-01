Navdušeni Sarri: Ne meni, zahvalite se Ronaldovi mami

"Ronaldo je na neverjetni fizični in mentalni ravni. Zadetke dosega kot po tekočem traku. Na individualnem nivoju ne vidim stvari, ki bi jo še lahko izboljšal. Morda bi lahko nekaj dodal v obrambnem segmentu," je za Rai po tekmi z Rimljani povedal Maurizio Sarri . 61-letnik pa si za formo prvega zvezdnika ekipa ne jemlje nikakršnih zaslug: "Ne morem reči, da sem zaslužen za to, kako igra. Edina, ki se ji lahko zahvalimo, je njegova mama, ki je ustvarila takšno žival."

Staro damo naslednja tekma čaka konec tedna, ko jo bodo na vročem San Paolu pričakali nogometaši Napolija. Neapeljčani bodo proti osovraženemu Juventusu, trenutno prvi ekipi italijanskega prvenstva, še toliko bolj motivirani, saj se bodo prvič po Sarrijevem prihodu v Torino pomerili z nekdanjim trenerjem, ki opozarja: "Čaka nas sila zahtevno srečanje. Njihova pozicija v prvenstvu ne pove veliko."

Napoli je bil v zadnjem času v katastrofalni formi. Carla Ancelottija je na klopi zamenjal Gennaro Gattuso, ki pa zaenkrat še ni prinesel bistvenega izboljšanja. Tamkajšnje navijače je v nekoliko boljšo formo spravila torkova pokalna zmaga nad Laziem, s katero so Kampanjčani prišli v polfinale tekmovanja. Bodo pa Gattusovi varovanci morali občutno dvigniti formo tudi v prvenstvu, kjer so trenutno zgolj enajsti. Sarri je poudaril, da je Napolijeva ekipa ne glede na vse še vedno izjemno kvalitetna in nikakor ne spada v spodnji del Serie A: "Imajo odlične posameznike. Šli so skozi težke čase, a videti je, da so na zadnjih tekmah rasli. Zame bo posebna tekma, saj bo Napoli vedno v mojem srcu."

