Navdušeni Sinner: Lepo bi bilo gledati Modrića v dresu Milana

Ko se je hrvaški nogometni zvezdnik Luka Modrić čustveno poslovil od Bernabeua, so se začela ugibanja o njegovi naslednji destinaciji. Italijanski mediji so prepričani, da bo svojo pot nadaljeval pri Milanu in zdi se, da sta italijanski klub in legendarni nogometaš Reala vse bližje podpisu pogodbe. Svojega navdušenja nad to možnostjo ni skrival niti navijač Rossonerov, prvi teniški igralec sveta Jannik Sinner.