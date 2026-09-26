Navija za Inter, a izpostavlja Real: Mourinho je mojster mentalne priprave

76-kratni brazilski reprezentant je drugič obiskal Slovenijo. Prvič je bil tu pred 22 leti, ko je s svojim tedanjim klubom Monacom v zadnjem krogu kvalifikacij za Ligo prvakov gostoval v Novi Gorici.

Klub iz kneževine je zapustil dve leti kasneje, ko je sprejel ponudbo milanskega Interja. Na Giuseppe Meazzi je preživel najlepše obdobje svoje kariere, zato ne čudi, da mu srce še vedno bije za Inter. "V Ligi prvakov bo zelo težko. Ogromno je res kakovostnih ekip, ampak Inter lahko zagotovo pride do konca," je Maicon prepričan, da lahko Milančani v tej sezoni po 17 letih znova stopijo na evropski vrh.

Inter je zadnji italijanski predstavnik z lovoriko v Ligi prvakov. V lanski sezoni niti enega predstavnika z Apeninskega polotoka ni bilo med osem najboljših, a Maicon se ne strinja s prevladujočim mnenjem, da italijanski klubi niso več konkurenčni bogatejšim tekmecem iz Francije, Španije, Anglije in Nemčije.

"Inter je v zadnjih letih dvakrat igral v finalu. Vedeti pa moramo, da je Liga prvakov zares zahtevno tekmovanje. Poglejte PSG, ki je dolga leta lovil pokal, zdaj pa je slavil dvakrat zapored. Tudi italijanski klubi so lahko konkurenčni."