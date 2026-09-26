Navija za Inter, a izpostavlja Real: Mourinho je mojster mentalne priprave

76-kratni brazilski reprezentant je drugič obiskal Slovenijo. Prvič je bil tu pred 22 leti, ko je s svojim tedanjim klubom Monacom v zadnjem krogu kvalifikacij za Ligo prvakov gostoval v Novi Gorici.
Klub iz kneževine je zapustil dve leti kasneje, ko je sprejel ponudbo milanskega Interja. Na Giuseppe Meazzi je preživel najlepše obdobje svoje kariere, zato ne čudi, da mu srce še vedno bije za Inter. "V Ligi prvakov bo zelo težko. Ogromno je res kakovostnih ekip, ampak Inter lahko zagotovo pride do konca," je Maicon prepričan, da lahko Milančani v tej sezoni po 17 letih znova stopijo na evropski vrh.
Inter je zadnji italijanski predstavnik z lovoriko v Ligi prvakov. V lanski sezoni niti enega predstavnika z Apeninskega polotoka ni bilo med osem najboljših, a Maicon se ne strinja s prevladujočim mnenjem, da italijanski klubi niso več konkurenčni bogatejšim tekmecem iz Francije, Španije, Anglije in Nemčije.
"Inter je v zadnjih letih dvakrat igral v finalu. Vedeti pa moramo, da je Liga prvakov zares zahtevno tekmovanje. Poglejte PSG, ki je dolga leta lovil pokal, zdaj pa je slavil dvakrat zapored. Tudi italijanski klubi so lahko konkurenčni."
'Mourinho nas je pripravil, da smo zanj dali vse'
Ko je Inter prišel do tretjega in obenem svojega zadnjega naslova v Ligi prvakov, je bil Maicon nepogrešljiv del začetne enajsterice. Čeprav so na igrišču blesteli še številni sijajni posamezniki kova Diego Milito in Wesley Sneijder, pa je prvi zvezdnik Nerazzurrov stal ob igrišču: to je bil Jose Mourinho.
"Bili smo prekrasna ekipa, osvojili smo Ligo prvakov, on pa se je odločil, da nadaljuje v Madridu, kjer mu je prav tako uspelo odlično delo. Presrečen sem, da sem lahko deloval z njim," je o portugalskem strokovnjaku povedal Maicon. Na vprašanje, kaj ga dela tako posebnega, pa je pristavil: "Zagotovo njegova miselnost. Pripravil nas je do tega, da smo zanj potem vedno dali vse."
Blestel pri Interju, končal v San Marinu
Maicon je pod taktirko Joseja Mourinha odigral kar 93 tekem, od vseh trenerjev, s katerimi je sodeloval v svoji karieri, ga je večkrat vodil le Roberto Mancini (94). Da je danes 45-letni Brazilec prav v navezi s Portugalcem preživel svoje najboljše nogometne dni, pa priča tudi podatek, da je pod njegovim vodstvom dosegel daleč največ golov (12) in asistenc (19) v svoji karieri.
Po odhodu Mourinha iz Interja je tudi Maiconova zvezda počasi začela bledeti. Leta 2012 je za kratek čas odšel na Otok k Manchester Cityju, njegova zadnja odmevna destinacija pa je bila rimska Roma. Zanimivo, da je kariero leta 2021 končal v dresu kluba Tre Penne iz San Marina, za katerega je dva nastopa zbral v kvalifikacijah za Konferenčno ligo.
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