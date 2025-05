Navijač Atalante umrl v pretepu s privržencem Interja

OGLAS

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

Navijači Atalante so v spomin na ubitega prijatelja na tekmi italijanskega prvenstva proti Monzi izobesili več transparentov. icon-picture-layer-2 1 / 2

Do obračuna je prišlo v baru v Bergamu, kjer sta se srečali skupini navijačev Atalante in Interja. Prepir je zanetil eden izmed pristašev zasedba iz Milana, ki je vzklikal provokativne pesmi. Spor se je preselil v ulico v bližini stadiona Atalante in prerasel v nasilje, ko je navijač Interja do smrti zabodel 26-letnega privrženca Atalante Riccarda Clarisa. Zdravniška služba je sicer hitro prispela na pomoč, a za 26-letnika, ki je umrl na kraju dogodka, se je prepir končal usodno. 19-letnik, ki je uporabil nož, se je predal policiji in povedal, da je želel zaščititi svojega brata. Navijači Atalante so v nedeljo na tekmi italijanskega prvenstva ob zmagi nad Monzo (4:0) razvili več transparentov v spomin na umorjenega navijača. "Kar se je zgodilo našemu navijaču, se ne sme nikoli več ponoviti," je na novinarski konferenci po tekmi dejal trener Atalante Gian Piero Gasperini.

V Italiji to vse bolj pogost pojav

Januarja je pred obračunom Lazia in Real Sociedada v Ligi Evropa na ulicah Rima prišlo do večjega spopada med navijači obeh klubov. Tedaj je okoli 80 navijačev Lazia z različnimi nevarnimi predmeti napadlo gostujoče privržence, teh naj bi bilo okoli 70. Zabodeni so bili vsaj trije baskovski navijači, devet pa je bilo huje ranjenih. Leta 2023 je bil navijač Paris Saint-Germaina resno poškodovan v Italiji, potem ko je bil zaboden med spopadi z navijači Milana pred tekmo Lige prvakov proti. Tistega leta je bil 58-letni navijač Newcastla hospitaliziran, potem ko so ga v Milanu zabodli napadalci s kapuco na predvečer tekme Lige prvakov. Pred zadnjim rimskim derbijem, ki se je končal z izidom 1:1, so se navijači Lazia in Rome silovito spopadli s policijo. Okoli 500 navijačev se je skušalo prebiti skozi policijske ovire, postavljene v okolici Olimpijskega stadiona, da bi preprečili spopad privržencev obeh ekip.

Spopad navijačev in policistov pred rimskim derbijem. FOTO: AP icon-expand