Po pretepu je navijač Cityja v kritičnem stanju

"Stanje 63-letnika je kritično, zdravniki se borijo za njegovo življenje," je sporočila policija, ki je v zvezi z incidentom aretirala pet ljudi. Spor med članom društva navijačev Cityja v Belgiji z imenom Blue Moon Belgium , ki ga sicer vodi žrtvin sin, in navijači belgijske ekipe se je začel znotraj bencinskega servisa, kjer so domači navijači privržencu angleške ekipe ukradli navijaški šal. Spor se je preselil pred črpalko, kjer je pred številnimi pričami tudi prišlo do pretepa, ko je žrtev zahtevala, da šal vrnejo.

"Očeta so po dejanju brezumnega nasilja pustili nezavestnega. Napadli so ga strahopetno, upam, da bodo storilce kaznovali. S klubom navijačev smo bili po vsej Evropi, nikoli nismo doživeli agresije. Potem pa nas napadejo in ubijejo v domovini," je na spletnih omrežjih zapisal žrtvin sin. Club Brugge je že obsodil nasilje, ki je sledilo po zmagi Cityja s 5:1. "Klub odločno ne odobrava kakršnega koli nasilnega dejanja, tako na stadionu kot zunaj njega. Zagovarjamo vrednote strpnosti. Naše srce gre družini in prijateljem navijača Manchester Cityja," so zapisali na svoji klubski spletni strani.