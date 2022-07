Navijač Evertona v podaljšku vstopil v igro in uspešno izvedel enajstmetrovko

44-letnemu Paulu Strattonu so se sinoči izpolnile sanje vsakega navijača. V dresu Evertona, za katerega navija že od otroštva, je na polnem Goodison Parku v sodnikovem podaljšku vstopil v igro in ob bučni podpori navijačev uspešno izvedel enajstmetrovko. S čim si je nekdanji policaj to prislužil? Z dobrodelnostjo, ki jo je izkazal marca, ko se je dopust odločil prebiti v Ukrajini, kjer je žrtvam vojne dostavljal nujne potrebščine.

Everton in Dinamo iz Kijeva sta se v mestu Beatlov pomerila na tekmi z dobrodelnim pridihom, ki so jo poimenovali Tekma za mir. Prijateljsko tekmo so sicer po rednem delu s prepričljivih 3:0 dobili domačini (za katere je dva gola prispeval Dwight McNeil, ki je h karamelam pred dvema dnevoma pristopil iz Brunleya), zaznamoval pa jo je trenutek, ki se je zgodil šele v sodnikovem podaljšku. Takrat je namreč v igro vstopil veliki navijač Evertona Paul Stratton, ki sploh ni vedel, kaj se dogaja. Zamenjal je Deleja Allija, stekel proti Gwladys Street Endu in si žogo nastavil na belo piko. Z desnico jo je poslal v levi spodnji kot Ruslana Neščereta in se poveselil pred Evertonovimi navijači.

Šlo je za izvirno zahvalo za Strattonovo dobrodelnost. Nekdanji policaj se je namreč marca odločil, da se bo v času dopusta namesto ležanja na kavču in gledanja Netflixa raje odpravil na poljsko-ukrajinsko mejo in tam pomagal žrtvam vojne. In to je 44-letnik tudi storil. Z avtom se je opremljen s knjigo osnovnih poljskih izrazov odpravil do meje in zavihal rokave. Ukrajinskim beguncem je na poljski strani meje pomagal pri namestitvi v zatočišča in jim dostavljal osnovne življenjske potrebščine.

icon-expand Paul Stratton in Mason Holgate FOTO: AP

Za hvalevredno Strattonovo potezo je slišal britanski komik Michael McIntyre, ki z dobrodelnimi šovi po Veliki Britaniji zbira sredstva za žrtve vojne v Ukrajini. McIntyre je Strattonu sredi oddaje pripravil presenečenje in ga s prevezo na očeh odpeljal na Goodison Park, kjer se je moral preobleči v Evertonov dres. Stratton, ki je že od otroštva velik navijač Evertona, je to z veseljem storil, a niti sanjalo se mu ni, da ga bo le nekaj minut kasneje Evertonov glavni trener Frank Lampard poslal v igro in mu naročil, da izvede enajstmetrovko.

