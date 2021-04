Navijač Juveta prijavil zasebno zabavo, torinski derbi zato izpuščajo kar trije člani stare dame

Juventus v soboto čaka mestni derbi s Torinom. V obračun pa stara dama vstopa močno okrnjena. Med drugim ne bo Westona McKennija, Paula Dybale in Arthurja, ki so se v sredo udeležili zasebne zabave, zaradi česar jih je klub kaznoval. Za to je poskrbel eden od sosedov ameriškega vezista, ki je zadevo prijavil policiji. Kot je priznal italijanskim medijem, svoje poteze ne obžaluje, pa čeprav je tudi sam velik navijač Juventusa. Nihče, niti profesionalni nogometaš, ne bi smel biti nad zakonom, je dejal.

V sredo zvečer je vezist JuventusaWeston McKenniena svojem domu v Torinu priredil zasebno zabavo, kar je v Italiji zaradi aktualnih koronavirusnih omejitev prepovedano. Eden od njegovih sosedov je druženje prijavil policiji, ko pa je ta prispela na kraj dogodka, je ugotovila, da sta se zabave udeležila še dva zvezdnika stare dame, in sicer Paulo Dybala in Arthur. Vse tri je klub že finančno kaznoval, poleg tega pa bodo izpustili sobotni derbi s Torinom. Sosed, ki je vse skupaj prijavil in je za italijanske medije želel ostati anonimen, je hitro postal predmet številnih pogovorov, sploh po tem, ko je razkril, da tudi sam navija za Juventus, kar je nasmejalo številne navijače drugih italijanskih klubov. "Nihče, niti profesionalni nogometaš, ne bi smel biti nad zakonom. Ob 22.30 sem odpeljal psa na sprehod, ko sem videl vrsto avtomobilov, ki so bili parkirani pred McKennijevo hišo. Bilo je nekaj mercedesov in džipov, prišli pa so tudi taksiji z mladimi dekleti. Tam je bila gruča ljudi, nihče pa ni nosil maske," je prizor zaIl Corriere della Seraopisal sosed ameriškega vezista. "Ker večerje s prijatelji niso dovoljene, začela pa je tudi že veljati policijska ura, sem se odločil, da pokličem policijo," je nadaljeval. Po poročanju italijanskih medijev naj bi bilo na zabavi okoli deset ljudi, oseba, ki je podala prijavo, pa pravi drugače: "Mislim, da je bilo veliko več udeležencev. Verjetno je nekaterim uspelo pobegniti, ko je prišla policija." "Osebno nimam nič proti McKenniju. Je miren človek, videti je kot dober profesionalec, večino časa je doma ali na treningih. Navijam za Juventus, zato mi je po eni strani žal, da sem oddal prijavo. A morda bi morali manj časa posvečati zabavanju in se bolj posvetiti nogometnemu igrišču," je še zaključil sosed nogometaša stare dame.