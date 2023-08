Gostujoči navijači zmage niso dočakali na stadionu, po tekmi navijač napadel varnostnika

Tekmo med nogometaši Maribora in Fenerbahčeja, ki je s skupnim izidom 6:1 pokončal mariborske sanje o Konferenčni ligi, si je prišlo ogledali 10 tisoč navijačev, od tega 500 navijačev navijaške skupine Viole in okoli 800 organiziranih gostujočih navijačev Ultras Ferenbahče SK, so sporočili iz Policije.

V drugem polčasu, v 66 minuti in pri vodstvu turkov za gol, je med navijači zavrela kri. "Med tekmo so gostujoči navijači lomili in metali stole na nogometno igrišče ter tudi proti policistom. Ker se navijači na pozive organizatorja in večkratne ukaze policistov niso umirili in so s kršitvijo nadaljevali, kljub temu, da so bili opozorjeni na uporabo prisilnih sredstev, so policisti bili primorani uporabiti prisilna sredstva," so sporočili mariborski policisti.